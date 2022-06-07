St. Louis Federal Rezervi’nin araştırma kolu 6 Haziran’da Bitcoin (BTC), dolar ve yumurtanın işin içinde olduğu bir rapor yayınladı.

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St. Louis Federal Rezervi’nin araştırma kolu 6 Haziran’da “Bitcoin İle Yumurta Satın Almak: Para Birimi İle İlgili Volatiliteye Bir Bakış” başlıklı bir blog yazısı yayınladı. Ancak görünüşe göre bu yazı kripto para ekosistemi oldukça eğlendirdi.

Bitcoin İle Yumurta Satın Almak

Blog yazısında ilk olarak Ocak 2021’den bu yana her ay için dolar cinsinden yumurta fiyatını gösteren bir grafik paylaşıldı ve fiyatların 14 aylık dönemde 1,47 ile 2,52 dolar arasında dalgalandığı belirtiliyor.

Daha sonra ise Bitcoin’in aynı zaman diliminde nasıl hareket ettiğini gösteren bir grafik paylaşıldı ve fiyatın “dolardan çok daha fazla volatil olduğu ifade edildi. Ancak raporda dolar fiyatında yaşanan ya da yumurta fiyatında yaşanan değişiklikler değinilmedi. Yapılan açıklamalarda ise, “Aynı karton yumurtayı ABD doları yerine Bitcoin ile satın alsaydık grafik nasıl görünürdü?” sorusu soruldu.

Bunlara ek olarak raporda, BTC’nin 2 ile 50 dolar arasında değişen işlem ücretlerine de dikkat çekildi. Bu noktada raporda, “Ayrıca, son zamanlarda yaklaşık 2 dolar olan ancak ara sıra 50 doların üzerine çıkabilen bir Bitcoin işlem ücreti eklemeniz gerekir.” sözleri kullanıldı.

Kripto Ekosisteminin Tepkisi

Elde edilen verilere göre bu blog gönderisi Twitter’daki kripto para topluluğunun hemen ilgisini çekti. Kripto topluluğu blog gönderisinde bri nitelikli seçim yapıldığını ve uzaktan bir bakış açısı sunmak yerine özellikle belli bir zaman aralığının seçildiğini dile getirdi.

Buna ek olarak @MapleHodl adındaki bir Twitter kullanıcısı, USD’nin zaman içinde sürekli olarak değer kaybettiğini ve Bitcoin’in değer kazanmasına rağmen kısa vadede volatil olduğunu ifade etti. Dolayısıyla aslında kripto topluluğuna göre bu blog gönderisi ne doğru seçimlere ne de olayın özüne değiniyor…

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları da FED’in Bitcoin‘i bir hesap birimi olarak tanımasının bile lider kripto için net bir pozitif işaret olduğunu söyledi.

Bitcoin, dolar ve yumurta karşılaştırması ne kadar doğru tartışılır ancak FED’in BTC konusunda böyle bir araştırmaya girmiş olması bile işlerin giderek daha ciddi ve kripto para birimleri lehine döndüğünün işareti olabilir.