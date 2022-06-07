Davet the Wave, Bitcoin'in yükselen bir kanalda işlem gördüğünü ve potansiyel olarak kısa vadeli bir ralli için hazırlandığını dile getirdi.

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Bitcoin’in Mayıs 2021’de yaşadığı düşüşü doğru bir şekilde tahmin eden popüler analist, lider kripto para biriminde bir ralli yaşanabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Davet the Wave olarak tanıdığımız analist, Bitcoin‘in yükselen bir kanalda işlem gördüğünü ve potansiyel olarak kısa vadeli bir ralli için hazırlandığını dile getirdi.

Kısa Vadede Ralli Mi Geliyor?

Kripto analisti yaptığı paylaşımdaki grafiğinde 39.547 dolarlık bir hedef belirliyor ve bu hedefin yalnızca kanal içinde kalındığı sürece geçerli olduğunun altını çiziyor.

Buna ek olarak Dave the Wave’in açıklamalarında ve tahminlerinde temkinli olduğu görülse de Bitcoin’in 2017 yılı rekor seviyesi olan 20.000 dolara düşüş tahmininde bulunana analistlerin, analizlerini bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ediyor. Ancak analist 20.000 doların kesinlikle görülmeyecek bir seviye olmadığını ama insanların yenilenen risk yönetimlerinin yukarı yönlü olduğunu ifade ediyor.

Ayı Piyasası Bitiyor Mu?

Bunlara ek olarak kripto stratejisti ayı piyasasının dibinin halihazırda görülmüş olup olmadığını da değerlendiriyor. Bu noktada dip seviyelerin halihazırda görülmüş olabileceğini ifade eden Dave the Wave, kısa vadeli volatilitenin her zaman tahmin edilmesi en zor veri olduğunu dile getiriyor. Analist bu noktada, “Teknik analizde en fazla güvenilirliği sağlayan, aylık grafiğe göre daha uzun vadeli göstergelerdir.” sözlerini kullanıyor.

Uzun vadeli zaman dilimine bakıldığında Dave the Wave, aylık grafikte dört yıllık hareketli ortalamaya dokunduktan sonra Bitcoin’in her zaman dibe vurduğunu da gösteriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin dün haftaya iyi bir hamle il başlamış olsa da Binance olayından sonra yeniden 30.000 dolar altına geriledi ve yazının kaleme alındığı sırada 29.600 dolar seviyesinde işlem görüyor.