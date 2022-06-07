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Harvard Ekonomi Profesöründen Korkutan Bitcoin Uyarısı: Er ya da Geç..!

Merkez bankaları faiz oranlarını yükseltmeye başladıkça kripto para fiyatları düşmeye devam ediyor. Ekonomi profesöründen kritik uyarı geldi.
15:30
7 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika
Büyük ekonomiler arasında şimdiye kadar sadece Çin, kripto paraların fişini çekti. Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Kennett Rogoff’a göre, ABD hükümeti de  eninde sonunda geniş tabanlı bir yasak uygulamak zorunda kalacak.

Batılı Ülkeler, Alarma Geçti

Merkez bankaları faiz oranlarını yükseltmeye başladıkça, kripto para fiyatları düşmeye devam ediyor. Birçok yatırımcı, bunun bir süredir büyüyen balonun sonunun başlangıcı olup olmadığını merak ediyor. Düşük faiz oranları ve niceliksel genişleme geçtiğimiz iki yılda kripto para piyasasını şaha kaldırdı. Ancak, Fed’in yeni para politikası piyasaları baskı altına aldı. Akıllardaki soru Bitcoin‘in bu ortamda ayakta kalıp kalamayacağı. Daha ilginç soru ise, hükümetler nihayet Bitcoin ve altcoin’leri düzenleme konusunda ciddi adımlar attığında ne olacağı.
Büyük ekonomiler arasında şimdiye kadar sadece Çin bunu yapmaya başladı. Çin Komünist Partisi, enerji ve yüksek riskleri bahane ederek merkez bankası tarafından piyasaya sürülen dijital yuanı hayata geçirdi. Ama bu sıra dışı bir şey. CBDC’lerin küçük işlemler için gizlilik özellikleri içermesi muhtemel olsa da, daha büyük işlemlerde kesinlikle bireylerin kimliklerini açıklamasını gerektirecek. Buna karşılık, kripto para birimlerinin insanları çeken en büyük özelliklerinden biri, hükümetleri atlatmak için sundukları fırsatlar. Kripto para işlemleri, blok zinciri defteri aracılığıyla tamamen izlenebilir, ancak kullanıcılar genellikle takma adlar altında hesaplar oluşturur ve bu nedenle, kimliklerini belirlemek zordur. Ekonomistler, kripto para birimlerinin işlemler için kullanılması zor ve maliyetli olduğundan, regülasyonun aciliyeti olmadığını savunuyorlar. Ancak, kripto paraların vergilerden, düzenlemelerden ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli bir araç haline geldiği gelişmekte olan ülkeler alarma geçti. Batı ise son zamanda bu tehlikenin farkına vardı.

Venezüella: ABD, Yaptırımların Delinmesinden Rahatsız

Kripto paralar, hem gelişmiş batılı ülkelerde hemde Asya ve Afrika’da ciddi bir sorun haline geldi. Uzmanlara göre, gizlilik ve merkeziyetsiz yapıları nedeniyle kripto para birimleri, yasal düzeni ve geleneksel finans sistemini tehdit etmeye başladı. Örneğin, kripto paralar, Venezüella ordusu tarafından uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında ve ABD’nin finansal yaptırımları delmeye çalışan suçlular ve politikacılar tarafından kullanılıyor. ABD’nin şu anda bir düzineden fazla ülkeye, yüzlerce kuruluşa ve binlerce kişiye mali yaptırımlar uyguladığı göz önüne alındığında, kripto paralar doğal bir sığınak konumunda.
Kripto paralar artık küresel bir sorun haline geldi. Düzenleyiciler, yatırımcıların korunması ve finansal istikrar konusunda daha fazla endişe duymaya başladı. Ekonomik teori, herhangi bir paranın değerinin nihayetinde onun potansiyel temel kullanımlarına bağlı olduğunu uzun zamandır göstermiştir. Kripto paralarda en büyük yatırımcılar gelişmiş ülkelerde olabilir, ancak en büyük kaos ve krizler şimdiye kadar esas olarak gelişmekte olan pazarlarda ve gelişmekte olan ekonomilerde olmuştur. Batılı ülkeler, büyük olasılıkla kripto para birimleriyle ilgili sorunların sonunda kapılarını çaldığını gördüler.

Yasaklar, Krize Yol Açacak

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesrü olarak görev yapan Kennett Rogoff’a göre, ABD hükümeti eninde sonunda geniş tabanlı bir yasak uygulamak zorunda kalacak. Yasak kesinlikle finansal kurumlara ve işletmeleri de kapsayacak ve muhtemelen bireyler üzerinde bazı kısıtlamalar da içerecek. Böyle bir adım, likiditeyi azaltarak günümüzün kripto para fiyatlarını keskin bir şekilde düşüşe yolaçacak. Elbette, kısıtlamaların etkisi, bunları uygulayan ülkelerin sayısına bağlı olacak.
 Çin’in gösterdiği gibi, insanların büyük çoğunluğunun kripto para ticareti yapmak için kullandığı kripto borsalarını kapatmak nispeten kolaydır. Bireylerin tanımlanması daha zor olduğu için “zincir üstü” işlemleri önlemek daha zordur. Profesöre göre, tüm blockchain uygulamalarının sınırlandırılması söz konusu olamaz. Örneğin, bir merkez bankası bilançosu tarafından desteklenen düzenlenmiş stablecoin’ler hala başarılı olabilir, ancak gerekirse bir kullanıcının kimliğini izlemek için basit bir yasal mekanizma olması gerekir. Ekonomiste göre,  daha katı kripto para düzenlemesi çok uzak değil. Kripto  para krizinin er ya da geç gelmesi muhtemel

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