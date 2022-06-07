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Bu Altcoin Yatırımcı Sayısını 5’e Katladı! İşte Şaşırtan Veriler!

Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, milyonlarca doların buhar olmasına neden olan kabus sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor. 
18:30
7 Haziran 2022
Kripto Paralar Yeniden Harekete Geçti! Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, milyonlarca doların buhar olmasına neden olan kabus sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Terra Classic, İkinci Sırada Yer Alıyor

Terra’nın ( LUNA ) çöküşünden ve LUNA 2.0 olarak yeniden ortaya çıkmasından sonra, platformun şu anda Terra Classic (LUNC) ismi altında bulunan eski zinciri, kripto para yatırımcıları arasında büyük ilgi görüyor. CoinMarketCap istatistikleri, Terra Classic’in 7 Haziran itibariyle sitede tüm kripto paralar arasında en çok aranan ikinci kripto para olduğunu gösteriyor. 3 Haziran’da ise  LUNC en trend olan kripto para olmayı başarmıştı. Ayrıca, yatırımcılar arasındaki ilgi, geçen ay ağda varlıkları tutan benzersiz adreslerin toplam sayısı ile de kanıtlandı. 9 Mayıs’ta, yatırımcı sayısı 1.642 iken, 5 Haziran’da bu sayı %525.21’lik bir artışla 10.266’ya yükseldi.
Özellikle, Terraform Labs ekosisteminin çökmesinden çok sonra, 14 Mayıs’ta LUNA sahiplerinin sayısı çarpıcı bir şekilde arttı. Hem stablecoin TerraUSD (UST) hem de yerel token LUNA’nın yatırımcıları için önemli kayıplara neden oldu. LUNC’i arayan ve elinde tutan daha fazla kişi olmasına rağmen, altcoin’in fiyatı büyük düzeltmeler yaşamaya devam ediyor. Terra Classic son 24 saatte yaklaşık %15 düşüşle 0.0007129 dolardan işlem görüyor.  Terra ekosisteminin algoritmik stablecoin’i dolara endeksini kaybetmesinden sonra ekosistemde büyük çöküş yaşandı. Ancak, Terra Classic’e yönelik talep, yatırımcıların, hala umudunun bitmediğini gösteriyor.

LUNC, ”Meme Coin” Olma Yolunda İlerliyor

Bir dizi kripto para borsası, Terra Classic’i listelemeye devam ediyor. Örneğin, LUNA 2.0 ve LUNC kripto paraplatformu ChangeNOW’da işlem görüyor. LUNA 2.0’ın piyasaya sürülmesinden sonraki bir saat içinde sert bir düzeltme yaşaması nedeniyle Terra ekosistemin hala riskli olduğu söylenebilir. LUNC da yüksek volatilite yaşıyor. Analistler, tokenin net bir içsel değere sahip olmamasının, yüksek volatiliteye yol açan faktörlerden biri olduğu görüşünde. Güçlü talep göz önüne alındığında, Terra Classic’e ilgi gösteren yatırımcıların, token için bir kullanım durumu olmadığından Luna Classic’in  bir meme tokene dönüşebileceği olasılığı üzerinde kumar oynadığı sonucuna varmak mantıklı görünüyor.
Hukuk uzmanlarına göre, Terraform CEO’su Do Kwon, Terra (LUNA) ve stablecoin Terrausd’nin (UST) çöküşü nedeniyle ABD’de yargılanmayacak. Hukukçulara göre, kripto para yatırımcıları tarafından açılan bireysel davalar dışında ABD hükümeti tarafından dava açılması söz konusu olamaz. Terra (LUNA) ve Terrausd’nin (UST)  çöküşü, küresel çapta büyük bir krizi neden oldu. Yüzbinlerce yatırımcı, parasını kaybederken, intiharlar yaşandı. Do Kwon’un bu süreçten Güney Kore dışındaki ülkelerde sorumlu tutulup tutulamayacağı ise merak konusu oldu.

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