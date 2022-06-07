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ABD’li Kurumsal Yatırım Danışmanlığı Şirketinden Kritik Bitcoin Yorumu: Devam Edecek

Kripto para piyasasında satış baskısı artarken, Bitcoin (BTC), yeniden 30.000 doların altına düştü. Uzmanlara göre, mevcut ekonomik ortam BTC için hala risk teşkil ediyor.
19:00
7 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Kripto para piyasasında satış baskısı artarken, Bitcoin (BTC), yeniden 30.000 doların altına düştü. Uzmanlara göre, mevcut ekonomik ortam BTC için hala risk teşkil ediyor.

S&P 500, Nasdaq ve Bitcoin Korelasyonu

Coinbase’e verilerine göre, lider kripto para birimi %6’dan fazla düşüşle 29.400 seviyelerine geriledi. Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 31.000 doların üzerine çıkmayı başardı ancak ralli kısa soluklu oldu. Etherum (ETH) ise Salı günü %6,6 düşüşle yaklaşık 1.737 dolara geriledi. Bitcoin, Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.982 dolardan değerinin yarısından fazlasını kaybetti. BTC, sekiz hafta boyunca üst üste kayıplar yaşadı ve Terra çöküşünden sonra geçen ay 30.000 doların altına düştü.
Kripto para birimleri, artan faiz oranları, yüksek enflasyon ve resesyon riski korkuları nedeniyle zor bir yıl geçiren hisse senetleri ile birlikte hareket ediyor. S&P 500 2022’de %13’ten fazla düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise bu yıl %23 düşerek daha sert darbe aldı. Yüksek net değerli yatırımcılara  finansal tavsiyeler sağlayan Bernstein Private Wealth Management’in analisti Gautam Chhugani CNBC’ye şunları söyledi:
BTC’nin hisse senedi ile korelasyonun artması, risk teşkil ediyor.  Ethereum’un bir değer deposu olarak ortaya çıkması BTC’nin hakimiyetini zayıflatabilir. Bitcoin’deki düşüş devam edebilir.

Madenciler, Satıyor

Piyasadaki olumsuz havaya rağmen, Wall Street’teki bazı kurumlar, ufukta Bitcoin’de bir toparlanma görüyor. JPMorgan’dan Nikolaos Panigirtzoglou geçen ay, Bitcoin için yaklaşık %30 artış gördüğünü söyledi. Ancak veriler karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Geçen hafta, yönetim altındaki kripto fon varlıkları (AUM), Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu, kısmen ABD Federal Rezervi’nin bu ay bilançosunu küçültmeye başlama kararından sonra kripto paralar ve hisse senedi piyasalarındaki mevcut fiyat düşüşünün bir sonucu. Glassnode’dan gelen verilere göre, Bitcoin madencileri son piyasa düzeltmesi sırasında yoğun bir şekilde satış yapıyor.
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CoinMetrics’ten alınan verilere atıfta bulunan Bloomberg raporu, Bitcoin madencilerinin Mayıs ayının son ayında borsalara yaklaşık 200.000 BTC aktardığını gösteriyor. Satış yapan şirketlerin başında, Riot Blockchain gibi halka açık en iyi madencilik firmalarını geliyor. Madencilik donanım pazarı ve barındırma hizmetleri sağlayıcısı Compass Mining’in direktörü Will Foxley, Bloomberg’e şunları söyledi:

Bence madenciler, makroekonomik ortamdan endişe duyuyorlar ve operasyonları güvende tutmak için Bitcoin’i bu seviyelerde satmanın muhtemelen mantıklı olduğunu düşünüyorum.

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