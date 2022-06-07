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En popüler üç metaverse altcoinden biri olan Decentraland (MANA) kritik eşiğe geldi. Bitcoin’in aylarıdır yaşadığı düşüş yatırımcılara ciddi kayıplar yaşattı. Peki en fazla rağbet gören metaverse altcoin bu seviyelerden alınır mı? Yatırımcıları kısa vadede hangi senaryolar bekliyor? İşte detaylar.

Decentraland (MANA) Grafik

MANA önceki dibini 1,9 dolar seviyesinde kaybettikten sonra, satıcılar fiyatı çoğunlukla 50 EMA’nın (camgöbeği) altında tutarak trendi kendileri yönlendirdi. Dipteki son büyümenin yanı sıra bir dizi daha düşük zirve, dört saatlik zaman diliminde simetrik bir üçgen oluşturdu. Bu model şimdi düşüş eğilimi göstermeye başladı. Şimdi, %23,6 Fibonacci seviyesine yakın bir nokta, Kontrol Noktası (POC, kırmızı) yakınında bir hareket tetikleyebilir.

Decentraland (MANA) yazı hazırlandığı sırada %5 düşüşle 0,964 dolardan alıcı buluyor.

MANA Token Fiyat Tahminleri

MANA’nın Nisan ayının başındaki yüksek seviyelerinden geri dönmesinin ardından satış baskısı artmaya başladı. O zamandan beri, satıcılar altcoinin zirveleri üzerinde kontrol sahibi oldular. Bu arada, altcoin 12 Mayıs’ta yedi ayın en düşük seviyesini Terra UST korkusuyla gördü. Boğalar karşı karşıya gelirken, MANA geçen ay simetrik bir üçgende yer değiştiren daha yüksek dipler serisi kaydetti. Bu aşama, POC’sinin yakınında beklenen bir plato gördü. Modelden aşağı bir kopuşla, alıcılar üçgenin alt trend çizgisini yeniden test etti.

20 EMA (kırmızı) yine düşüşe işaret ederken fiyat 0,98 dolardan bir geri dönüş yaşayabilir. Kısa vadede 0,95 dolar altına sarkan fiyat 0,929 dolar seviyesine doğru daha fazla düşüşe işaret edebilir. Göreceli Güç Endeksi, 41 puanlık desteği test ederken orta çizginin üzerinde kalmayı başaramadı. MACD hatları 7 Haziran’da düşüş eğilimine girerken, sıfır noktasının altına düşüşleri bir miktar satış baskısını yeniden alevlendirdi.

Göstergeler nötr-düşüş tarafındayken, hareketli ortalamalar artan bir satış tercihini gösteriyordu. MANA, %23,6 seviyesinden bir geri dönüş görebilir ve önümüzdeki seanslarda sıkışıklığını sürdürebilir. 0,95 dolar seviyesinin altındaki herhangi bir kapanış, herhangi bir gerçekçi yükseliş canlanma şansından önce 0,92 dolara doğru daha fazla düşüşün yolunu açacaktır. Bununla birlikte MANA token, Bitcoin ile %42 oranında 30 günlük bir korelasyonu paylaşıyor. Bu nedenle, Bitcoin’in performansı da belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.