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En büyük iki meme token geçtiğimiz yıl piyasaları kasıp kavurdu ve yatırımcılarına ciddi kazanç fırsatları tanıdı. Ancak kripto para kışının başlamasıyla birlikte diğer kripto paralarla benzer şekilde önemli ölçüde değer kaybettiler. Bugünlerde bol sıfırlı kripto paralar yatırımcılara pek cazip gelmiyor. Düşüş dönemlerinde sıfırları fiyatın başına ekleyen bu altcoinlere yatırım yaparken yatırımcıların daha dikkatli olması gerekir. Peki SHIBA ve Dogecoin için beklentiler neler?

Shiba Coin Geleceği Ne Olur?

Shiba Inu ve yerel tokeni SHIB, fiyatlar düşmeye devam ederken bile manşetlerden düşmedi. Bir gün önce SHIB, LEASH LOCKER özelliğini kullanarak ödül dağıtımında bazı ayarlamalar duyurdu. Arz Shiba Inu (SHIB) için önemli bir sorun ve ulaşabileceği maksimum değeri de sınırlayan önemli bir faktör. Ancak son 24 saatte neredeyse Shiba Coin için burn/yakma oranı %190 arttı.

Twitter’daki Shibburn hesabına göre, toplam 141.010.050 Shiba tokeni yok edildi. Neredeyse altı aylık bir beklentinin ardından, Avrupa’nın en büyük borsası nihayet Shiba Inu’yu listeledi. Avrupa’nın en büyük borsası Bitstamp, 7 Haziran’ın başlarında Shiba Inu‘nun listelendiğini duyurdu. Kullanıcılar popüler meme tokeni dolar veya Euro karşılığında alabiliyor. Ayrıca SHIB, futbol dünyasına da girdi. Brezilya futbol kulübü São Paulo FC, Latin Amerika kripto para yatırım platformu Bitso aracılığıyla kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı. Diğer tokenlerin yanı sıra SHIB Token de listede yer alıyor.

Buna ek olarak, ETH balinalarının en fazla tuttuğu 10 kripto para arasında SHIB yerini koruyor. Bu tür yükseliş gelişmelerine rağmen, SHIB yatırımcılarında önemli bir düşüş yaşanıyor.

Fiyat 0,00001 doların üzerinde tutunuyor ancak tüm olumlu gelişmelere rağmen ayı piyasalarında olduğumuz gerçeğiyle bağlantılı olarak SHIB tutan cüzdanların sayısı azalıyor. Kendi ekosistemini oluşturan SHIB artık sadece bir meme token değil. Dünyanın birçok bölgesinde ödeme yöntemi olarak fayda üretiyor, takas platformu üzerinden topluluğuna hizmet veriyor. Hatta metaverse hedefleri doğrultusunda yapılan ciddi çalışmalar da var. En büyük ikinci meme token olan SHIB geçtiğimiz yılın başındaki fiyatına göre halen ciddi anlamda yukarıda bulunuyor. Uzun vadede ne olacağını kestirmek zor ancak neredeyse tüm meme tokenlerin hayalleri Shiba Token de gerçeğe dönüşüyor. Ancak Terra çöküşünün kripto para topluluğuna verdiği dersi de unutmamak gerekir. Bir proje çok fazla yatırımcıya sahip olsa da hatta 40 milyar dolar piyasa değeriyle ilk 10 varlık arasına girse de tamamen silinebilir.

Dogecoin Ne Zaman Yükselecek?

Bu soruya verilebilecek basit bir cevap var. Bitcoin ile yüksek korelasyonu sebebiyle DOGE kalıcı yükselişini ancak BTC düşüş trendinden ayrıldığında başlatacak. Elon Musk faktörü bugünlerde fazlasıyla zayıfladı. Twitter’ın satışı hususunda ciddi pürüzler var. Kısa vadeli bir yükselişin resmi satış sonrasında yaşanması bekleniyordu ancak Musk, platformdaki yoğun bot hesapların midesini bulandırdığını söylüyor. Twitter ise bot hesap oranının %5 civarında olduğunu iddia etmeye devam ediyor.

Hem Twitter hem de Elon Musk %5’in oldukça iyimser bir tahmin olduğunun kesinlikle farkında. Dogecoin yatırımcıların teknik analizden ziyada Twitter satışı ve piyasaların genel yükselişini tetikleyecek olumlu gelişmeleri izlemesi yararlı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.