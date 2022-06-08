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Kripto Para Piyasası Yükselişte: Cardano (ADA) ve Chainlink (LINK) Son Durum!

Bitcoin'in dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları, kripto para piyasasına yükseliş yönlü bir ivme kazandırdı.
10:35
8 Haziran 2022
Fed Faiz Kararı Sonrası Piyasa Yükselişte! Bitcoin (BTC) ve Altcoin'lerde Son Durum Ne?
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki değer artışları, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasına yükseliş yönlü bir ivme kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.790 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,3 trilyon dolara yaklaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Cardano (ADA)

Bitcoin’in dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları, çoğu kripto para biriminin yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırmasına neden oldu. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir yükseliş kaydetti ve 0,64 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. ADA, kaydettiği bu yükselişler ile birlikte CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar arasında yer aldı.

Chainlink (LINK)

LINK, kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle dün akşam saatlerinden bu yana çift haneli değer artışları kaydetti. Son 24 saatlik zaman diliminde ortalama %11,5’lik bir yükseliş kaydeden LINK, 8,45 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca LINK, kaydettiği bu yükselişler ile birlikte CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların ilk sırasında yer aldı.

Öte yandan birçok kripto para birimi, çift haneli değer artışları kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, son 24 saatteki yükselişin etkisiyle 1,3 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı. Coinglass verilerine göre ise piyasadaki yüksek volatilite, son 24 saatte yaklaşık 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu.

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