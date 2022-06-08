Solana Vakfı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güney Kore'deki kripto para şirketlerini desteklemek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurdu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana Vakfı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güney Kore’deki kripto para şirketlerini desteklemek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurdu. TechCrunch’ın haberine göre, fon, Solana hazinesi ve Blockchain’in risk sermayesi kolu Solana Ventures tarafından destekleniyor.

Fon, Güney Kore’nin büyüyen Web3 topluluğundan yararlanmayı ve Terra çöküşünden etkilenen geliştiricileri projeye çekmeyi hedefliyor. Terra’nın Güney Kore’deki önemi göz önüne alındığında, ülkedeki yatırımcılar ve geliştiriciler çöküşten en çok etkilenenler arasındaydı.

Güney Kore’de Oyun ve NFT’lere Odaklanılacak

Solana, TechCrunch’a yaptığı açıklamada fonun büyük ölçüde Blockchain oyunlarına, NFT‘lere ve DeFi‘ye odaklanacağını belirtti. Blockchain, bu yılın başlarında PUBG geliştiricisi Krafton ile olan ortaklığın ardından Güney Koreli oyun geliştiricileri arasında zaten önemli bir yere sahip.

Solana’nın geliştiricilerin yüksek düzeyde ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına izin verme yeteneği, birkaç oyun geliştiricisini Blockchain’e çoktan çekmeyi başarmış durumda. Örneğin, çılgınca popüler olan oynadıkça kazan türü platform olan STEPN, Solana üzerinde çalışmaktadır. Blockchain, aynı zamanda günlük satışlarda Ethereum’dan sonra ikinci en büyük NFT oyuncusu konumunda.

Güney Koreli oyun geliştiricileri, ülkedeki Web3’e artan ilgi göz önüne alındığında, hızla Blockchain oyunlarına yöneliyor. SK Telecom’un ifland’ı gibi Güney Koreli metaverse projeleri de ülkede büyük başarı elde etti ve Asya’nın ötesine yayılma planları yapıyorlar.

Terra Çöküşünün Sancıları Sürüyor

Terra‘nın çöküşü, kripto para endüstrisinde ciddi volatiliteye neden oldu ve ardından Blockchain üzerinde çalışan bazı projeler faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Bu projelerin birçoğunun Güney Kore’de geliştiricileri de bulunuyordu. Çöküş, Güney Kore’de düzenleyici incelemesine neden oldu ve ülke kripto paralarla ilgili daha katı yasalar çıkarılma hazırlığı başladı.

Yeni bir Blockchain ile yeniden başlangıç yapılmasına rağmen, Terra’nın yerel varlığı LUNA sürekli olarak değer kaybediyor. Yeniden başlangıç yapmanın yaraları saramamasıyla Blockchain’deki geliştiricilere diğer yollara bakmaya başladı.