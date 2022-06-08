Ünlü bir analist, portföyündeki tüm kripto paraları sattığını ve bu 2 altcoin'e daha fazla yatırım yaptığını açıkladı.

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Dogecoin (DOGE) daha fazla düşme riski altında, ancak ünlü bir analist portföyündeki tüm kripto paraları sattığını ve daha fazla DOGE ve SHIB aldığını açıkladı.

”Dafa Fazla Dogecoin ve SHIB Aldım”

Önde gelen bir Bitcoin analisti olan ve BTC’nin erken dönemlerinde yatırım yapan Jeremie Davinci, yakın zamanda takipçilerine Dogecoin ve Shiba Inu dışındaki tüm kripto para birimlerini sattığını söyledi. Jeremie’nin tweetine yorum yapan takipçileri analistin ifadesinin tam olarak doğru olup olmadığını sorguladı. Bazılarına göre, Bitcoin‘i ilk benimseyen kişilerden biri olan Davinci, muhtemelen hala diğer varlıkları ve altcoin’leri içeren bir portföye sahip. Analistin yorumu, DOGE topluluğunda büyük ilgi gördü.

Dogecoin‘in kurucu ortağı Billy Markus, yatırımcıların meme coin’e olan ilgilerini kaybettiğine inanıyor. Bunun nedeni ise DOGE’nin artık bekleneni verememesi. Markus, kripto paranın yalnızca boğa piyasasında ilgi çekici olduğuna inanıyor, 2021 yazından bu yana yaşanan sürekli fiyat düşüşü, Dogecoin’in popülaritesini düşürdü. Markus, Dogecoin için Google trendlerde arama taleplerindeki hızlı düşüşün ekran görüntüsünü yayınladı. Haziran 2021’de Dogecoin’e olan kitlesel ilgi 100’e ulaşırken, bir yıl içinde 3 kat düşüşle 25’in altına düştü. 2021 yazında Dogecoin rallisi, meme coin’in kripto para topluluğundaki popülaritesini artırdı. Bu, piyasada yeni bir trend başlattı.

Analitslerden DOGE ve SHIB Uyarısı

Analistler, Dogecoin fiyat trendini değerlendirdi ve meme coin’in satış baskısı altında ivme kaybedebileceğini ve %76’lık bir düşüş kaydedebileceğini tahmin etti. Bir kripto para analisti olan Pladizow, meme coin için 0,01877 dolarlık bir hedef belirledi. FXStreet analistleri ise Dogecoin’in rakibi Shiba Inu fiyat trendini değerlendirdi ve SHIB fiyatının daha da düşeceğini savundular. Artan yakım oranları ve yeni projelere rağmen, SHIB son zamanlarda bekleneni veremedi.