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Analist İddialı: 6 Altcoin 2022’ye Damgasını Vurabilir!

Önde gelen kripto para analistlerinden Cheeky Crypto'ya göre DEX tabanlı 6 altcoin 2022'de büyük kazançlar sağlayabilir. 
19:00
8 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Kripto para piyasası kötü bir dönem geçirirken, uzmanlar uzun vadede Bitcoin (BTC) ve bazı altcoin projelerinden umutlu. Önde gelen kripto para analistlerinden Cheeky Crypto’ya göre DEX tabanlı 6 altcoin 2022’de büyük kazançlar sağlayabilir.

Analist, Binance Yatırımına Dikkat Çekti

Analistin listesindeki ilk altcoin, Uniswap (UNI). Kripto paraları takas etmek amacıyla kullanılan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Unsiwap‘ın geliştiricisi Uniswap Labs, Web3 projelerine yatırım yapmak amacıyla yeni bir girişim başlattı. Analiste göre, bu ekossitem için önemli bir gelişme. MakerDAO, Aave ve Compound gibi birçok merkeziyetsiz finans projesine halihazırda yatırım yapmış olan Uniswap Labs, web3 projelerine yatırım yapmak adına yeni bir girişim başlattığını duyurdu. Merkezi borsa Uniswap’ın geliştiricisi Uniswap Labs, Uniswap Labs Ventures’ı duyurdu. Yapılan resmi duyuruda, Uniswap Labs Ventures’ın ekipleri büyüterek web3 projelerine yapılacak yatırımları planlayacağı açıklandı. UNI Token 2018 yılında piyasa sürüldü. DeFi projelerine karşı artan ilgi sayesinde UNI Token 2020 yılında ciddi değer kazandı. Analiste göre, altcoin uzun vadede ivme kazanabilir.
Analistin listesindeki ikinci altcoin  PancakeSwap (CAKE). Binance, PancakeSwap’ın yönetişim ve hizmet tokeni CAKE’ye stratejik bir yatırım yaptığını söyledi. Binance Labs, teknoloji geliştirme, pazarlama, topluluk desteği ve Web3 çözümleri sağlayarak bir sonraki küresel çaptaki Blockchain teknolojisinin benimsenmesine öncülük etmeyi hedefliyor. Binance Labs’in yatırımının bir sonucu olarak, CAKE fiyatı birkaç saat içinde yaklaşık %10 arttı. PancakeSwap (CAKE) an itibariyle 4.48 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %75 oranında arttı

Cardano Tabanlı 3 Altcoin, Sürpriz Yapabilir

Analistin radarındaki üçüncü altcoin ise SushiSwap (SUSHI),  Altcoin, 2021’i iyi bir seviyede kapattı. Herkes 2022’ye olağanüstü bir başlangıç ​​bekliyordu. Ancak, kripto para piyasasındaki sert düzeltmeler ve DEX’lerin zayıf performansı düşünüldüğünde, işler beklendiği gibi gitmedi.. SushiSwap, DeFi alanında öne çıkan platformlardan bir tanesidir. Bu topluluk odaklı DeFi likidite havuzu platformu, likidite sağlayıcılarına ödüller sağlar. Ancak protokol merkezsiz bir yapıda değildir ve kullanıcıların yönetim hakkında söz sahibi olmaları gerekmez. Analiste göre, proje üzerindeki güncellemeler ve DEX’lerin uzun vadedeki işlevselliği SUSHI fiyatını tetikleyebilir.
Analistin listesindeki son 3 altcoin ise Cardano (ADA) üzerine inşa edilmiş DEX projeleri. Cardano’nun toplam değeri DeFi zincirleri arasında tırmanmaya devam ederken, analist bu 3 altcoin projesine dikkat çekiyor. Cheeky Crypto, Cardano’nun toplam kilitli değerine (TVL)  katkıda bulunanların MinSwap, SundaeSwap, Wingriders gibi dApp’ların Cardano ekosistemindeki gelişmelerden ötürü uzun vadede ivme kazanacağını iddia ediyor.
Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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