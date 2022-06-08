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SafeMoon (SFM) fiyatı, Mayıs ortasındaki yeşil yükselen trend çizgisinin altında bir kırılma yaşadı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre, fiyat hareketi aşağı yönlü işlem görüyor olsa da, 21 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) reddedilmesinden sonra ve 9 günlük SMA, kısa vadede 21 günlük SMA’nın altına geçmesine rağmen, desteklenmeye devam ediyor.

Yön Neresi?

Death Cross, traderlar tarafından düşüş sinyali olarak kabul edilir. Piyasalar riske kayarken ve fiyat hareketi %61,8 Fibonacci seviyesi civarında desteklenmeye devam ederken, daha yüksek bir patlama görmeyi bekleyebileceğimiz yine analistler tarafından vurgulandı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) analistler tarafından hazırlanan raporda da yatay seyirde görüldü ve tekrar daha yükseğe sıçramaya hazır olarak vurgulandı. Bu da SafeMoon’un 0,000900000 dolara geri dönmesiyle aynı çizgide olacak gibi görünüyor. SafeMoon fiyatının ise buna bağlı olarak %36 artış gösterebileceği belirtildi.

SafeMoon fiyatı, 9 günlük SMA ile 55 günlük SMA arasında fiyat hareketinin yakalanmasından sonra pazar gününden beri düşüş trendinde. O zamandan beri fiyat hareketi daha düşük işlem görüyor, ancak 55 günlük SMA’nın altında günlük bir kapanış yok. Bu, boğaların hala satın alım gerçekleştirdiklerinin açık bir kanıtı ve fiyat hareketini destekleyen bir faktörü olarak vurgulandı. 21-günlük SMA da zor bir hareket seviyesi olduğu belirtildi çünkü fiyat hareketi, hem pazar hem de pazartesi günleri günlük mumun açık bir şekilde reddedilmesiyle art arda iki gün boyunca yukarı çıkamadı.

Boğa Mı Ayı Mı?

SafeMoon fiyatının, 55 günlük SMA ve %61,8 Fibonacci seviyesinden 0,000611824 $ seviyesinden gelen köşedeki destekle boğaların savaştığını görmesi muhtemel olarak belirtiliyor. SFM fiyatı daha sonra 0,000900000 dolara doğru başka bir toplarlanma yaşayabilir ve Haziran için olası yeni bir zirve yapabilir. Bu, 21 günlük SMA seviyesinden %18 veya SFM fiyatının şu anda işlem gördüğü yerden %36 kazanç anlamına geliyor.

21 günlük SMA’dan bir başka reddin boğalar için hiç de iç açıcı olmayabileceği ve onların 55 günlük SMA’nın çift katına ve %61.8 Fibonacci seviyesine 0.000611824 $’da sıkıştığını görebilecekleri de yine rapora eklendi. Aşağı yönlü bir kırılma, daha fazla düşüşe kapı aralayacak ve en kötü senaryoda, 2022 için elde edilen tüm kazançları silme sürecinde %45’lik bir düşüşle 0,000342750 ABD Dolarına geri döneceğini görülecektir. Ancak bu senaryoda, büyük bir tetikleyiciyi tetikleyen küresel bir piyasa katalizörü gerektiği de raporun sonunda açıklanmıştır.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.