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Binance tarafından yakın zamanda listelenen bir altcoin kritik bir saldırı sebebiyle yüzde 30 değer kaybetti. Peki kayıpların toplam boyutu ne kadar? Saldırının detayları resmi hesap üzerinden paylaşıldı. Airdrop yoluyla dağıtılan tokenler platformu erken dönemde benimseyen yatırımcılara ciddi kazanç getirmişti.

OP Token Saldırısı

Optimism yetkilileri Wintermute’a Vakfın hazinesinden toplam 20 milyon OP Token vermişti. Fakat saldırganlar bunları ele geçirerek satmaya başladı. Ethereum ölçeklendirme Optimism’in blog gönderilerine göre, “Optimism Foundation, Kolektif yönetişime katılmak üzere OP alan kullanıcılar için daha sorunsuz bir deneyim sağlamak amacıyla likidite sağlama hizmetleri için Wintermute’u görevlendirdi. Vakfın Ortak Fonundan Wintermute’a fon tahsis edildi.

Ancak Wintermute yanlışlıkla henüz Optimism‘de konuşlandırılmamış çok imzalı bir Ethereum adresi sağladığında işler ters gitti. Wintermute’un kurucusu ve CEO’su Evgeny Gaevoy, kendi açıklayıcı gönderisinde, çoklu imza adresinin bir Gnosis kasası olduğunu söyledi.

Optimism açıklamasından detaylar;

“Wintermute, L1 multisig sözleşmesini L2’de aynı adrese dağıtmak amacıyla bir kurtarma operasyonu başlattı. Ne yazık ki, bir saldırgan kurtarma operasyonu tamamlanmadan önce multisig’i L2’ye farklı başlatma parametreleriyle dağıtmayı başardı ve kontrolü ele geçirdi. Bu adres o zamandan beri 1 milyon token sattı”.

Tokenler Satın Alınacak

Her iki takıma göre, Wintermute bu 1 milyon OP tokeni satın aldı ve istismarcı onları satmaya çalıştıkça daha fazlasını satın almayı planlıyor.

“Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyoruz ilk hata %100 Wintermute’un hatası ve bu nedenle, sonunda protokolü tamamlamak için saldırgan her sattığında OP satın almaya devam edeceğiz. Tokende potansiyel olarak fiyat oynaklığı görebiliriz”

Vakıf ayrıca, Optimism‘in gönderisine göre “Wintermute’a 20 milyon OP’lik ikinci bir kısa vadeli hibe verdi, böylece işler geliştikçe çalışmalarına devam edebilecekler” bu durum fiyatın kısa vadede toparlanma ihtimalini de baskılayabilir. Paylaşımın ardından OP Token yatırımcıları, panikle satış yaptı. Token, Optimism kullanıcılarına airdrop olarak gönderilmişti ve listelemelerden önce 6 dolara kadar fiyat beklentisi oluştu. Ancak listelemeler sonrasında piyasaların yaşadığı genel düşüş sebebiyle OP Token hızla 2 doların altına gevşedi.