X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Binance Borsasında Listelenebilecek 13 Altcoin!

2022 yılında Binance borsasında listelenebilecekler hangileri? Bu 13 kripto para bu yıl içinde borsa tarafından listelenebilir.
00:41
9 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası ve yaptığı listelemeler direkt olarak altcoin fiyatlarına etki edebiliyor. Bu sebepten listelenme potansiyeli yüksek olan kripto paraları takip etmek hiçbir teknik analiz bilgisi olmayan yatırımcılara bile ciddi kazanç getirebiliyor. Peki 2022 yılında Binance borsasında listelenebilecek altcoinlerin bir listesi var mı?

Binance Yeni Girecek Coinler 2022

Binance gibi büyük borsalarda yerel tokenler listelemeden önce yeni kripto para projelerini yeterince erken tespit etmek ve yatırım yapmak, kripto para birimine yatırım yapmak için oldukça karlı bir stratejidir. Çoğu zaman, zorluk, her gün başlatılan yeni projeler sürüsünden gelecek vaat edenleri tespit etmektir. Bu stratejiye göre oynayan birçok yatırımcı, uzmanlıkları nedeniyle yeni projeleri filtrelemek için her zaman büyük kripto şirketlerinin, risk sermayedarlarının ve bireysel yatırımcıların portföylerini gözetler.

Binance Labs, blockchain alanında yeni projeler inşa eden geliştiricilere stratejik ve erken yatırımlar yapan böyle bir organizasyondur. Çoğunlukla Binance Labs portföyündeki projeler borsada listeleniyor.

Binance Labs Nedir?

Bu nedenle, bu yazıda, şirketin yatırım portföyüne dayalı olarak 2022’de Binance borsasına girebilecek potansiyel tokenleri vurgulayacağız. En büyük kripto para borsası tarafından kurulan Binance Labs, çalışan ve faydalı kripto çözümleri oluşturan girişimcileri, projeleri ve toplulukları finanse etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir girişim ve sosyal etki fonudur. Girişim, blockchain ve merkezi olmayan web’i güçlendirme nihai hedefi ile 2017’de başladı. Binance Labs’in şimdiye kadar 1inch Network, Alchemix, Alpha Finance, Audius, Axie Infinity, Band Protocol, Biswap, BitTorrent ve diğerleri gibi popüler projeler de dahil olmak üzere 50’den fazla kripto girişimine yatırım yaptığı bildirildi.

Bu ayki haberlerde Binance Labs, önde gelen küresel kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım fonu temin ettiğini duyurdu. Kuruluş, fonu kullanarak, kripto para birimi ve Web3’ün benimsenmesi durumunu destekleyebilecek projeleri finanse etmeyi ve desteklemeyi planlıyor.

Yeni Listelenebilecek Altcoinlerin Listesi

Aşağıda, 2022’de veya daha sonra Binance’de listelenebilecek, piyasaya sürülen tokenlere sahip kripto para projelerinin bir listesi bulunmaktadır. Bu projelerden bazıları yakın zamanda Binance Labs’tan fon sağladı.

  • ApolloX
  • pSTAKE Finance
  • Melos Studio
  • Stargate
  • Nym Protocol
  • Cere Network
  • Manta Network
  • Mathwallet
  • NFTb
  • Block Ape Scissors
  • Covalent
  • Dora Factory
  • Nine Chronicles
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Son Dakika: Bu Token Hack Olayıyla Yüzde 30 Düştü! Binance Listelemişti!
Son Dakika: Bu Token Hack Olayıyla Yüzde 30 Düştü! Binance Listelemişti!
Meme Coini SafeMoon İçin Uzmanlar Ne diyor?
Meme Coini SafeMoon İçin Uzmanlar Ne diyor?
Shiba Coin İçin Yolun Sonunda Işık Var Mı?
Shiba Coin İçin Yolun Sonunda Işık Var Mı?
AVAX, Ethereum, Solana ve XRP: Altcoin’lerde Fiyat Sıkışıklığı
AVAX, Ethereum, Solana ve XRP: Altcoin’lerde Fiyat Sıkışıklığı
Popüler Altcoin’lerde Son Durumlar: GALA, APE, CEEK ve MANA
Popüler Altcoin’lerde Son Durumlar: GALA, APE, CEEK ve MANA
Analist İddialı: 6 Altcoin 2022’ye Damgasını Vurabilir!
Analist İddialı: 6 Altcoin 2022’ye Damgasını Vurabilir!
Analist Yıl İçinde Büyük Patlama Yapmasını Beklediği 5 Altcoin’i Sıraladı!
Analist Yıl İçinde Büyük Patlama Yapmasını Beklediği 5 Altcoin’i Sıraladı!
Ünlü Analist: 2 Altcoin Hariç Tüm Coin’lerimi Sattım!
Ünlü Analist: 2 Altcoin Hariç Tüm Coin’lerimi Sattım!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Goblintown NFT BAYC’i Tahtından Etti
Fırsattan İstifade Mi? NFT ve Metaverse!
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
Son Teknik Analizler
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022