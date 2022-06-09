2022 yılında Binance borsasında listelenebilecekler hangileri? Bu 13 kripto para bu yıl içinde borsa tarafından listelenebilir.

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Binance dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası ve yaptığı listelemeler direkt olarak altcoin fiyatlarına etki edebiliyor. Bu sebepten listelenme potansiyeli yüksek olan kripto paraları takip etmek hiçbir teknik analiz bilgisi olmayan yatırımcılara bile ciddi kazanç getirebiliyor. Peki 2022 yılında Binance borsasında listelenebilecek altcoinlerin bir listesi var mı?

Binance Yeni Girecek Coinler 2022

Binance gibi büyük borsalarda yerel tokenler listelemeden önce yeni kripto para projelerini yeterince erken tespit etmek ve yatırım yapmak, kripto para birimine yatırım yapmak için oldukça karlı bir stratejidir. Çoğu zaman, zorluk, her gün başlatılan yeni projeler sürüsünden gelecek vaat edenleri tespit etmektir. Bu stratejiye göre oynayan birçok yatırımcı, uzmanlıkları nedeniyle yeni projeleri filtrelemek için her zaman büyük kripto şirketlerinin, risk sermayedarlarının ve bireysel yatırımcıların portföylerini gözetler.

Binance Labs, blockchain alanında yeni projeler inşa eden geliştiricilere stratejik ve erken yatırımlar yapan böyle bir organizasyondur. Çoğunlukla Binance Labs portföyündeki projeler borsada listeleniyor.

Binance Labs Nedir?

Bu nedenle, bu yazıda, şirketin yatırım portföyüne dayalı olarak 2022’de Binance borsasına girebilecek potansiyel tokenleri vurgulayacağız. En büyük kripto para borsası tarafından kurulan Binance Labs, çalışan ve faydalı kripto çözümleri oluşturan girişimcileri, projeleri ve toplulukları finanse etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir girişim ve sosyal etki fonudur. Girişim, blockchain ve merkezi olmayan web’i güçlendirme nihai hedefi ile 2017’de başladı. Binance Labs’in şimdiye kadar 1inch Network, Alchemix, Alpha Finance, Audius, Axie Infinity, Band Protocol, Biswap, BitTorrent ve diğerleri gibi popüler projeler de dahil olmak üzere 50’den fazla kripto girişimine yatırım yaptığı bildirildi.

Bu ayki haberlerde Binance Labs, önde gelen küresel kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım fonu temin ettiğini duyurdu. Kuruluş, fonu kullanarak, kripto para birimi ve Web3’ün benimsenmesi durumunu destekleyebilecek projeleri finanse etmeyi ve desteklemeyi planlıyor.

Yeni Listelenebilecek Altcoinlerin Listesi

Aşağıda, 2022’de veya daha sonra Binance’de listelenebilecek, piyasaya sürülen tokenlere sahip kripto para projelerinin bir listesi bulunmaktadır. Bu projelerden bazıları yakın zamanda Binance Labs’tan fon sağladı.

ApolloX

pSTAKE Finance

Melos Studio

Stargate

Nym Protocol

Cere Network

Manta Network

Mathwallet

NFTb

Block Ape Scissors

Covalent

Dora Factory

Nine Chronicles

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.