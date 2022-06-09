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Santiment’in verilerine göre geçen hafta kripto para borsalarından 50.000 BTC çıkışı kaydedildi. Santiment, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve “balina” olarak tabir edilen adreslerin, yeniden birikim aşamasına geçmiş olabileceğini ifade etti.

Kripto Para Borsalarında 50.000 BTC Çıkışı

Santiment, potföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran uzun vadeli BTC sahiplerinin yeniden birikim aşamasına geçmiş olabileceğini ifade etti. Santiment’in verilerine göre geçen hafta kripto para borsalarında ortalama 50.000 BTC çıkışı kaydedildi. Ayrıca Santiment, portföyünde 100’ün altında BTC bulunduran adreslerde de son dönemlerde önemli bir artış olduğunu belirtti.

Öte yandan piyasa duyarlılığını ölçen “Bitcoin Fear and Greed Index” de 9 Haziran’da en son yapılan ölçümde ise 11 seviyesinde “Extreme Fear” bölgesindeydi. Kripto para piyasasında son haftalardaki düşüş ivmesi ve hafta içerisindeki yüksek volatilite, kripto para yatırımcılarında olumsuz yönde bir beklenti oluşmasına neden oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde kaydettiği yükseliş hareketleri ile birlikte 32.000 dolar seviyelerine yaklaşsa da 31.500 dolar seviyelerinde önemli bir direnç ile karşılaştı ve 30.300 dolar seviyelerine geri çekildi. Hafta içerisinde çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükseliş yönlü atak girişimlerinin ardından değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 1.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,3 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.