Analist, güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Ethereum (ETH) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Kripto para analisti Peter Brand, Ethereum (ETH) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin yakın vadede de devam edebileceğini belirtirken, ETH adına kısa vadede 1.270 dolar desteğinin oldukça önemli olduğuna yönelik düşüncelerini ifade etti.

Analist, ETH Adına Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Peter Brand, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Ethereum (ETH) adına güncel teknik görünümü değerlendirerek kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, teknik görünümün düşüş sinyalleri verdiğini ve kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin yakın vadede devam edebileceğini belirtti. Piyasadaki düşüş ivmesinin devam etmesi ve ETH adına 1.700 dolar desteğinin kaybedilmesi ihtimaline değinen analist, 1.270 dolar fiyat seviyelerinin bu süreçte oldukça önemli olabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Öte yandan bir başka kripto para analisti Justin Bennet ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasının yakın vadede yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini savundu. Analist, 2.150 dolar ve 2.350 dolar fiyat seviyelerinin aşılması ile birlikte ETH‘nin güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini belirtti.

ETH/USD

Ethereum (ETH), hafta içerisinde 1.915 dolar seviyelerinden reddedilmesinin ardından 1.730 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ardından Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi ve kripto para piyasasın yükseliş eğilimi kazanması ile birlikte ETH, kaydettiği son yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 1.800 dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan hafta içerisindeki yükselişin etkisiyle de kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,3 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.