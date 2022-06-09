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Coinbase Kritik Duyuruyu Yaptı: Bu Altcoin Uçuşa Geçti!

Merkeziyetsiz finans (DeFi) tabanlı bir altcoin, ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan  Coinbase'de listeleme haberinden sonra ivme kazandı. 
12:00
9 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Merkeziyetsiz finans (DeFi) tabanlı bir altcoin, ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan  Coinbase’de listeleme haberinden sonra ivme kazandı.

DeFi Yield Protocol  (DYP), % 407 Değer Kazandı

Coinbase, dün yaptığı duyuruda DeFi Yield Protocol  (DYP) ve diğer 3 altcoin’i  listelelemeyi planladığını söyledi. DeFi Yield Protocol, kullanıcılara yıllık sabit %25 kazanç sağlamak için Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Avalanche (AVAX) stake etme olanağı sunar. Projenin web sitesi, DYP’nin merkeziyetsiz ekosistem için geniş bir ürün yelpazesi üzerinde çalıştığını ve DeFi, NFT’ler ve metaverse oyunlarının bir kombinasyonu yoluyla “hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için erişilebilir” olmayı amaçladığını söylüyor. DYP ortakları arasında Chainlink, Avalanche ve Coin98 bulunuyor. DeFi Yield Protocol an itibariyle 0.2004 dolardandan işlem görüyor. DYP Coinbase’den gelen listeleme haberi sonrası %407 arttı.
 Coinbase ayrıca, merkeziyetsiz web için yüksek kaliteli altyapı sağlamaya yönelik yüksek performanslı bir katman-sıfır blok zinciri ağı olan Marlin‘i (POND) listelemeyi planladığını duyurdu. Kendisini “merkeziyetsiz ekonominin odak noktası” olarak adlandıran Marlin, ölçeklendirme ve kullanıcı gizliliği için önemli çözümler sağlamaya çalışıyor. Marlin, kullanıcılara bant genişliğinden yararlanma ve çeşitli ağ türlerini başlatma olanağı sunar. Marlin de Coinbase haberinden sonra ivme kazandı ve an itibariyle 0.01155 dolardan işlem görüyor.

Chain (XCN) ve Automata (ATA), Artış Kaydetti

Coinbase’in listeleyeceği bir sonraki altcoin, yerel tokeki XCN’nin yönetişim ve fayda sağlayan Ethereum tabanlı bulut blok zinciri protokolü olan Chain. Şirket kısa süre önce kripto para piyasasındaki durgunluğa rağmen yeni geliştiricileri işe almaya devam ettiğini duyurdu. Chain, yeni bir yönetim değişikliği altında tokenin toplam arzının %22’sinden fazlasını oluşturan 2,6 milyar dolarlık  XCN yaktığını söyledi. Chain an itibariyle 0.158 dolardan işlemgörüyor.
Coinbase ayrıca, Web 3.0 ortamında merkeziyetsiz uygulamalar (DApp’ler) için ara yazılım sağlayan gizlilik odaklı bir proje olan Automata’ı da (ATA) listeleyeceğini duyurdu. Proje web sitesine göre, Automata birkaç ürün sunuyor. Proje ortakları arasında Avalanche, Astar (ASTR) ve Polygon (MATIC) bulunuyor. Automata da Coinbase haberleri sonrası yükseldi ve an itibariyle 0.1999 dolardan işlem görüyor.

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