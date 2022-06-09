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Analist, En Az %30 Yükseliş Beklediği 3 Altcoin’i Paylaştı

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Cred, Ethereum'da (ETH) ve önde gelen iki Ethereum rakibi altcoin'de yükseliş trendine ilham verecek yüksek zaman dilimi senaryolarını paylaştı.
12:30
9 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Cred, Ethereum’da (ETH) ve önde gelen iki Ethereum rakibi altcoin‘de yükseliş trendine ilham verecek yüksek zaman dilimi senaryolarını paylaştı.

Ethereum (ETH)

Analist, son strateji oturumunda, Ethereum‘un şu anda önemli haftalık desteğin altında işlem gördüğünü ve boğaların mevcut fiyatlardan en az yüzde 30’luk bir ralliyi ateşleme şansına sahip olmaları için işaret ettiği desteği geri alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

ETH için bin 930 doların üzerinde, bin 940 doların üzerinde bir haftalık kapanışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu önceki tepe olan bin 930 dolar için bir miktar kırılım noktası ve şu anda hala direnç görevi görüyor. Böyle bir ortamda, genel olarak biraz muhafazakar olmaya değer. Gözüm kesinlikle önceki menzil desteğine kaymış durumda. Muhtemelen şimdi bu düşük menzilli geri alımları riske atmak için bir alan olarak direnci (2 bin 600 dolar) değiştirdi ve bu, orta ila yüksek tepe aralığında yani 2 bin dolar civarında. Bu seviyenin geçilmesiyle yükseliş hız kazanabilir.

Teknik analizde, yüksek zaman dilimi desteğinin geri alınması, talebin arttığını ve potansiyel olarak satıcıların tükendiğini gösteren bir yükseliş sinyalidir.

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında bin 811 dolardan işlem görüyor.

Solana (SOL)

Cred’in listesindeki ikinci altcoin ise, boğaların önemli bir destek alanını kurtarabildiği sürece önemli ralliyi ateşleme potansiyeline sahip olduğunu söylediği akıllı sözleşme platformu Solana (SOL).

SOL‘da önceki tepe seviye 46 dolar civarında. Bana göre, buranın geçilerek temizlemesi ve 46 doların üzerinde kapanış yapılması gerekiyor. Ardından 80 dolara doğru bir hareket hakkında konuşabiliriz ve bu oldukça büyük bir hareket olur. Böyle bir harekette yüzde 60 – yüzde 70 gibi bir oran var ve bu kesinlikle beklemeye değer.

Solana, yazım sırasında 39,72 dolardan el değiştiriyor.

Avalanche (AVAX)

Analistin radarındaki son altcoin ise Avalanche (AVAX). Cred’e göre AVAX, önemli bir destek seviyesinin üzerinde işlem görmeyi başardığı için nispeten güçlü görünüyor.

AVAX gerçekten önemli bir haftalık bölge olan 23 dolar veya civarlarında düşük bir seviyeyi koruyor ve art arda ikinci hafta boyunca bunun üzerinde kapanış yaptı. Bu iyi. En azından desteğini koruyor.

Cred’in grafiğine bakıldığında, AVAX için yüksek aralık hedefinin 39 dolar olduğu görülüyor. Avalanche, yazım sırasında 24.66 dolardan işlem görüyor.

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