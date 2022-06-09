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Ethereum (ETH) ekosistemi, ağın mevcut iş kanıtı sistemini (PoW) hisse kanıtı (PoS) sistemine taşıyacak ”Birleştirme” güncellemesi için gün sayerken, uzmanlardan kritik bir uyarı geldi.

”Birleşme”, Arz-Talep Dengesini Etkileyebilir

Uzmanlara göre, Birleştirme’den sonra, ödüller madenciler yerine stake edenlere gidecek. Yeni sistem, iş kanıtı sisteminden (PoW) yaklaşık %99 daha az enerji kullanacak. Twitter’da “korpi87” adını kullanan bir DeFi uzmanı ve eğitimcisi, Ethereum Birleşmesi’nin yansımalarını ve bunun arz ve talep yapısını nasıl önemli ölçüde etkileyebileceğine dair bir analiz paylaştı. Korpi analizinde, Birleşme gerçekleştikten sonra arz ve talep dinamiklerinin tamamının değiştiğini ortaya koyuyor.

Uzman ayrıca, ETH üzerindeki günlük satış baskısının artık satın alma baskısına dönüşeceğini ve fiyatı kontrol altına alabilmeleri için günlük olarak yeni satıcılara ihtiyaç olacağını belirtiyor. Korpi, şu anda PoW ve PoS zincirindeki madencilere ve stakerlara günlük 14.790 yeni ETH verildiğini açıklıyor. Merge bloğunda her iki zincir de birleşir ve PoS sistemi başlar. Bu sayı sadece 1590 ETH’ye düşüyor, çünkü sadece stake edenler blok ürettikleri için ödüllendiriliyor. Uzmana göre bu durum, arz ve talep üzerinde büyük etki yaratacak. PoW için günlük satış baskısı 19 milyon dolar ve günlük alım baskısı 8,5 milyon dolar. Günlük 10,5 milyon dolarlık satış baskısının sonucu olarak, Birleşme’den sonra net günlük alım baskısı 8.2 milyon doları aşacak.

Ethereum fiyatı, Risk Altında

ETH aldıklarını ve bazılarını tutarlı bir şekilde sattıklarını, ancak talebin sadece yakılan ücret geliri olduğunu ve bunun daha zor olduğunu açıklıyor. Analist, madencilerin, Korpi, arzın madenciler ve stake edenlerden gelen satış baskısı olduğunu açıklıyor. Uzman, bunlarınaldıklarını ve bazılarını tutarlı bir şekilde sattıklarını, ancak talebin sadece yakılan ücret geliri olduğunu ve bunun daha zor olduğunu açıklıyor. Analist, madencilerin, ETH’ lerinin %80’ini sattıklarını ve birikim yerine operasyonlardan kar elde etmek istediklerini, madencilik maliyetinin de yüksek olduğunu, diğer yandan stake edenlerin ise varlıklarının sadece %10 sattıklarını ve birikim yapmak istediklerini belirtiyor.

Korpi, Birleşme gerçekleştiğinde, fiyatı dengesini sabit tutmak için ekosisteme her gün 10 milyon dolarlık yeni sermaye ve hodler’ın 8 milyon dolar değerinde ETH satması gerektiğini belirtiyor. Bu kritik uyarı yatırımcılar arasında merak konusu oldu. Ancak, birçok rapor ve analist ETH fiyatının uzun vadede yeni zirvelere ulaşabileceğini iddia ediyor.