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Kripto para analisti Ali Martinez tarafından paylaşılan Santiment’ın zincir üstü verilerine göre, içinde 100 bin ila 1 milyon Polygon‘un yerel varlığı MATIC bulunan balina seviyesi adresler, 15 Mayıs’tan bu yana 20 milyondan fazla MATIC satın aldı.

İndirimli Fiyattan Alım Yapıyorlar

MATIC fiyatı, mevcut konsolidasyon bölgesine girmeden önce 12 Mayıs’ta 0,476 dolara kadar düşmüştü. O tarihten bu yana kısmen toparlanmayı başaran altcoin, yazım sırasında 0,6261 dolardan işlem görüyor.

Kripto para analisti Ali Martinez’in MATIC için işaret ettiği durum, indirimli fiyatlarla satın alım yapmak veya konsolidasyon dönemlerinden faydalanmak isteyen balina davranışını yansıtıyor olabilir.

WhaleStats‘ın verilerine göre MATIC, son 24 saatteki en büyük 500 ETH balinası için işlem hacimlerinde de ilk 10 kripto para arasında yer alıyor. WhaleStats’a göre en büyük 2 bin ETH balinası cüzdanlarında 118.3 milyon dolar değerinde MATIC tutuyor.

MATIC fiyatı belirli bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor ve bu da yatırımcılara birikim yapmaları için fırsat sunuyor. Altcoin‘in 0,84 dolar direncinin üzerinde bir kırılım yapması 0,47 dolarda dip yapmış olabileceği ve daha fazla yukarı yönlü hareketin gelebileceği anlamına geliyor olabilir.

Circle, USDC için Polygon Desteğini Duyurdu

Circle’ın desteğini duyurduğu gibi, Circle müşterileri artık Polygon Blockchain’inde USDC yatırabilir ve çekebilir. Böylece işletmeler, Polygon Blockchain’inde USDC’de kolayca ödeme kabul edebilir ve USDC’de ödeme yapabilir veya istendiğinde fiat para birimine geçiş yapabilirler.

Kullanıcılar, ayrıca Algorand, Avalanche, Ethereum, Flow, Hedera, Solana, Stellar ve TRON dahil olmak üzere şu anda USDC desteği sunan sekiz Blockchain’de Polygon Blockchain’indeki USDC’yi yerel USDC karşılığına kolayca çevirebilir.

Bir Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon, Ethereum için oluşturulmuş merkeziyetsiz uygulamaları (dApp’ler) çalıştırmak üzere tasarlanmıştır ve 2022’nin Mayıs ayı itibariyle, halihazırda 19 binden fazla dApp ve 2.7 milyondan fazla aktif aylık cüzdan barındırmaktadır.