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LUNA Coin Yorum: LUNA, LUNC, UST ve USTC Karmaşası!

LUNA, LUNC, UST, USTC gibi farklı varlıklar ortaya çıkması kafaları karıştırıyor olabilir. Hem bu kriptolara hem de fiyatlara bir göz atalım.
18:22
9 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra ekosisteminin stablecoin birimi TerraUSD’nin (UST) dolar sabitini kaybetmesi ve ardından UST’yi desteklemek için piyasaya yine Terra ekosisteminin kripto para birimi olan LUNA’nın sürülmesi ile hem Terra ekosistemi hem tüm kripto para ekosistemi büyük yara aldı. Ancak son günlerde LUNA, LUNC, UST, USTC gibi farklı para birimlerinin ortaya çıkmış olması kafaları karıştırıyor olabilir. Hem bu kripto para birimlerine hem de fiyatlara bir göz atalım.

İçerik Rehberi

LUNA ve LUNC

Günümüzde Terra Classic yani LUNC, olay yaşanmadan önce piyasada bulunana eski kripto para birimini temsil ediyor. Yani aslında LUNC’nin eski ticker adı LUNA idi. Şu anda LUNA ise hardfork ile piyasaya sürülen ve yaşanan durum sonrasında elinde eski kripto para birimlerini bulunduranlara airdrop ile dağıtılan kripto para birimini temsil ediyor. Daha basit şekilde:

  • LUNC: Eski kripto para birimi
  • LUNA: Yeni kripto para birimi

Fiyatlara bakıldığında da aslında bazı analistler LUNC’nin ölüme terk edildiğini ifade ediyor. LUNC yazının kaleme alındığı sırada 0,000062 dolardan işlem görüyor ve kripto para biriminin rekor seviyesinin 119 dolar olduğu düşünüldüğünde yatırımcıların paralarının neredeyse sıfırlandığı ifade edilebilir.

LUNC’nin yeni bir rekor kırması hatta 1 dolar olması bile imkansız gibi görünüyor. Çünkü şu anda piyasada 6,9 trilyon adet LUNC var. Yani LUNC’nin 1 dolar olması demek piyasa değerinin 7 trilyon dolara merdiven dayaması anlamına geliyor. Ancak şu anda tüm kripto para piyasası değerinin 1,2 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde LUNC’nin neden 1 dolar olamayacağı anlaşılıyor.

Buna ek olarak LUNA her ne kadar eski yatırımcıların zararlarını karşılamak için dağıtılmış olsa da hala büyük kayıplar mevcut. LUNA ilk piyasaya sürüldüğü 28 Mayıs 2022’de 19,5 dolardan işlem görürken şu anda 2,62 dolardan işlem görüyor. Yani yatırımcılar yeni LUNA’ları ellerinde tutup yükselmesini beklemek yerine satış yaparak en az zararla işin içinden çıkmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Bunlara ek olarak LUNA’nın toplam arzının 1 milyar adet olacağı görülüyor ve bu sebeple de LUNA fiyatında yukarı yönlü hamleler görülmesi imkansız değil. Ancak yatırımcılar kripto para birimine ilgilerini büyük ölçüde kaybettikleri için eğer bir yükseliş yaşanacaksa bunun zaman alabileceği ifade ediliyor.

UST ve USTC

UST eski TerraUSD olarak karşımıza çıkıyor ve piyasadan silinip gittiği ifade edilebilir. UST yerine artık listelerde USTC ticker’ını görüyoruz. Normal şartlarda 1 dolara sabit bir şekilde ilerlemesi gereken USTC, dolar sabitini kaybettikten sonra yazının kaleme alındığı sırada 0,010 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca Terra ekosisteminin attığı adımlar sonrasında en popüler stablecoin’ler arasına girmeyi başaran kripto para biriminin şu anda piyasa değerinin 104 milyon dolar olması dikkatleri çekiyor.

Tüm bu verilere bakıldığında USTC ve LUNA yeniden toparlanır mı, yorum yapmak çok zor. Ancak kripto para ekosisteminde hiçbir şeyin imkansız olmadığını da unutmamak gerekiyor. Siz yine de herhangi bir yatırım yapmadan önce Terra ekosisteminin açıklamalarını, planlarını ve attığı adımları yakından takip edin.

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