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ABD’li Yatırım Şirketi Haziran İçin Bu 2 Altcoin Projesine Dikkat Çekti!

ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Michael Byrne Haziran ayında yatırımcıların radarında olması gereken 2 altcoin projesine dikkat çekti.
19:45
9 Haziran 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı devam ederken, ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Michael Byrne Haziran ayında yatırımcıların radarında olması gereken 2 altcoin projesine dikkat çekti.

Cardano’ya Göç Başladı

Cardano, geçen Eylül’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.10 doların %78 altında işlem görüyor. Ancak kripto para piyasasında meydana gelen düzeltmeye rağmen, Cardano, geçen haftaya göre %17’lik bir kazançla ivme kazanmaya başladı. Cardano‘nun yeniden toparlanmasının arkasında, birkaç neden var. Mayıs ayının sonunda, Cardano’da kilitlenen toplam değer, bir günde %30’un üzerine çıkarak 150 milyon dolardan yaklaşık 195 milyon dolara çıktı. Cardano ağındaki çeşitli uygulamalar sayesinde, kilitli toplam değer ve işlem hacmi artış kaydetti. Aktivitedeki artışa neyin yol açtığı hemen belli olmasa da, düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızı sayesinde daha fazla kullanıcının Cardano eko sistemine geçtiğinin bir işareti olabilir.
Analiste göre, Cardano’yu Ethereum blok zincirine bağlayan Iagon köprüsünün piyasaya sürülmesi de başka bir katalizör. Bu köprü, tokenlerin Ethereum’dan Cardano’ya veya tam tersine transferine izin verir. Şu anda köprü USDC transferine izin veriyor, ancak sonunda diğer ERC-20 tokenlerinin transferine de izin verecek. Bu, Cardano’ya daha fazla kullanıcı çekmeye ve daha fazla aktiviteyi teşvik etmeye yardımcı olacaktır. Analiste göre, Cardano’ya yeni kullanıcıları çekmek, yaklaşan güncelleme ve balina birikimi ADA’yı Haziran ayında izlenmesi gereken önemli bir kripto para  yapıyor.

Sonala, Bir İlke İmza Attı

Sene başından bugüne kadar yaklaşık %80 düşüş yaşayan Solana, bu yıl bekleneni veremedi. Ağda meydana gelen kesitni ve kripto para piyasasındaki sert düzeltme, SOL’u büyük oranda etkiledi. Yaşanan teknik sorun, ağı yavaşlattı ve geçici olarak devre dışı bıraktı. Ancak Solana bütün bunlara rağmen rağmen ilerleme kaydediyor. Son zamanlarda, Solana’nın NFT satışları, Mayıs ayında bir gün boyunca Ethereum NFT satışlarını aştı ve böylelikle ilk kez başka bir ekosistem 24 saatlik bir süre boyunca Ethereum’u tahtından etti. Ethereum, NFT dünyasındaki en köklü oyuncu, bu yüzden lideri bir günlüğüne bile olsa alt etmek önemli bir gelişme. Bu başarıda, Trippin’ Ape Tribe koleksiyonunun lansmanı önemlibir rol oynadı. Bir diğer Solana koleksiyonu, Okay Bears, geçtiğimiz günlerde Nisan ayında bir gün boyunca en çok satan NFT koleksiyonu oldu ve birçok yüksek profilli Ethereum koleksiyonunu  geçti.
SOL ekosisteminde fiyata ivme kazandırabilecek çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Bir “move-to-earn” uygulaması olan StepN, kripto para sektründe en çok tartışılan projelerden biri haline geldi. Proje, Solana Blockchain’i üzerine inşa edildi. 2 milyon ila 3 milyon aylık aktif kullanıcıyla StepN, muhtemelen Solana ekosistemine yepyeni bir kullanıcı grubu getirdi.  Bu kullanıcıların bazılarının daha önce Solana veya başka herhangi bir ekosistem ile etkileşime girmemiş olması muhtemeldir. Uygulama sadece beş aydır piyasada, yani bu hem Solana hem de StepN için cmükemmel bir katalizör. StepN’in yerel tokeni GMT, 860 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Analiste göre, bu gelişmeler SOL fiyatına değer kazandırabilir.

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