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Bitcoin 30.000 dolar seviyelerinde tutunmaya devam ediyor ve son günlerde altcoinlerde hareketlilik başladı. UNFI göz kamaştırıcı bir pump yaşadı ve birçok altcoin onun kadar yüksek hacimli olmasa da tatmin edici yükselişler gördü. Birkaç gündür devam eden hareketlilik artık “geri dönüş başlıyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor. Bugün en popüler metaverse odaklı altcoinlerden olan The Sandbox (SAND)’ı ele alacağız.

The Sandbox (SAND)

SAND’ın performansını yakından izliyorsanız, mevcut aralığına konsolide edildiğini fark etmiş olabilirsiniz. 2,8 dolarlık fiyat seviyesi, sağlıklı bir fiyat tabanı olarak hareket ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, yatay fiyat hareketinin azalan direncine yaklaştığı için bu yakında değişebilir. The Sandbx (SAND)’ın uzun vadeli fiyat hareketi, destek ve direncin altını çizdiği azalan bir fiyat kanalı içinde kısıtlandı. Bu nedenle, bir kırılma olmadıkça direnç çizgisiyle etkileşimin bir miktar olumsuzluk yaratması bekleniyor. SAND’ın durumunda, fiyatın önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla düşüş lehine mevcut tabanını aşağıya çekmesi gerekebilir.

SAND’ın fiyat hareketinin sonucu, nihai olarak, mevcut fiyat tabanının güçlü bir temel üzerine kurulu olup olmadığına bağlı olacaktır. Fiyat, temel ölçütlerdeki değişikliklerin ortasında çok fazla aşağı veya yukarı yönlü hareket etmedi. Örneğin, piyasa değeri, hacim artışıyla birlikte dikkate değer bir artış kaydetti.

SAND Token Yorum

SAND balinalarının elindeki arz son iki günde çıkışlar kaydetti. SAND’ın fiyat hareketi, balina adreslerinden çıkışlara herhangi bir tepki vermedi.

SAND’ın tedarik dinamikleri de benzer bir gözlemi ortaya koyuyor. Örneğin, bir milyon ile 10 milyon arasındaki adreslerin bakiyesi, 1 Haziran’dan 7 Haziran’a kadar %4,42’den %4,4’e yükseldi, ancak 8 Haziran’ın son 24 saatinde biraz düştü.

Aynı dönemde, 10 milyondan fazla tutan adreslerin bakiyesi %90,64’ten %90,27’ye hafif bir düşüş gösterdi. Ancak 8 Haziran’ın son 24 saatinde %90,55’e sıçradı. Bu değişikliklerin hiçbiri önemli bir fiyat değişikliğini tetiklemedi. SAND’ın arz dağılımındaki değişikliklere rağmen önemli bir fiyat değişikliğinin olmaması, güçlü bir zeminin işareti olarak kabul edilebilir. Taban fiyat güçlü kalmaya devam ederse, SAND direnç çizgisini geçmeye çalışacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.