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2021 yılında en çok konuşulan kripto para birimlerinden birisi olan Dogecoin, ihtişamlı günlerinden çok uzak görünüyor. Neredeyse 2018 yılındaki ATH’sine kadar gerileyen meme coinin bir sonraki hedefinin neresi olacağı ise merak ediliyor.

Ciddi Düşüş Görüldü

Meme kripto para birimi 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %89,17 düşmüş olsa da, meme kripto para biriminin yıllar içinde nasıl performans gösterdiğini anlamak için fiyat geçmişini gözden geçirmek gerekebilir.

2013 yılında Avustralyalı girişimci Jackson Palmer ve yazılım programcısı Billy Markus, Dogecoin’i bir “şaka kripto para birimi” olarak icat etti.

Her Şey Nasıl Başladı?

Dogecoin’in ilk şaşırtıcı fiyat rallisi, kripto piyasasının perakende yatırımda ilk kez önemli bir artış gördüğü Mart 2017’nin başlarında meydana geldi ve alternatif kripto para birimlerinin (başka bir deyişle altcoin olarak da adlandırılır) önemli ölçüde yükselmesine neden oldu.

Parodi madeni para 70 gün içinde %1.890’dan fazla artarak 21 Mayıs’ta 0.0021 $’lık başlangıç ​​seviyelerinden 0.0042 $’a tırmandı. Ardından piyasa değeri 423 milyon $’a yükseldi. Kısa bir süre sonra, tüm kripto para birimlerini etkileyen iki haftalık bir piyasa düzeltmesi sırasında Dogecoin %75 düştü.

2018’in ilk yedi gününde Dogecoin, önceki zirveye göre %380 artışla 0.02 doları aştı. Piyasa değeri o sırada yaklaşık dört kat artarak 1,6 milyar dolara yükseldi. Ancak bu sadece geçiciydi, çünkü fiyat sadece sekiz günde yaklaşık %70 düşerek 0,0047 dolara düştü.

Tesla CEO’su Elon Musk (“The Dogefather”), Mark Cuban ve diğerleri gibi yüksek profilli ünlülerin tümü DOGE hype trainine atlayarak 2021’de Dogecoin hayranlığı başladı. 2018’de 0,02 ABD doları civarında işlem yapmak gibi bir kaç kısa dönem dışında, DOGE’nin fiyatı, varlığının çoğu için büyük ölçüde 0,01 ABD doları fiyat noktasının altında işlem gördü.

Dogecoin’in Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,74 $’a yükseldiği ve o zamandan beri yaklaşık %90 düştüğü 2021’de gördük. Yayınlandığı tarihte Dogecoin, CoinMarketCap verilerine göre 10.57 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 10. kripto para birimiydi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir