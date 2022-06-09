Bitcoin sürpriz yapar mı? Son 1 hafta nasıl geçti ve önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor?

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Kripto paraların bir kısmı bu hafta dip seviyeleri değerlendiren yatırımcılarına ödüllerini dağıttı. Ancak sevinmek için erken olabilir. Altcoinlerde azalan kayıplar piyasalarla ilgili umudu artıyor olsa da kritik günlere girdik. Önümüzdeki seanslarda Bitcoin’in sert hareketler yapması olası görünüyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin ve Altcoinler

31.500 dolar direncini aşan kısa bir toparlanmanın ardından Bitcoin bir kez daha gerileri ve 30.500 doların altına sarktı. 24 saatlik işlem hacmi keski bir şekilde %40 düştü. Arcane Research’ün yakın tarihli bir raporu, kripto piyasasının, 2020’de ortaya çıkan COVID-19 çöküşünden bu yana en uzun “aşırı korku” döneminden geçtiğini vurguluyor. BTC, öncelikle küresel ekonominin artan makroekonomik karşı rüzgarları nedeniyle Aralık 2021’den bu yana birden fazla satış yaşadı. Son iki aylık düşüş Bitcoin’in kritik destekleri kırmasıyla sonuçlandı.

Bu arada, kurumsal yatırımcılar ayı piyasasından en iyi şekilde yararlanarak mümkün olduğunca fazla Bitcoin (BTC) alıyor. BTC yatırım ürünleri, 126 milyon dolarlık kümülatif bir giriş kaydetti. Aynı zamanda, yıllık bazda Bitcoin yatırım fonlarının net girişlerde yaklaşık 506 milyon dolara ulaştı.

Bu hafta ilk 10 kripto para başta olmak üzere çok sayıda altcoin önemli ölçüde toparlandı.

Ayı Sezonu Ne Zaman Bitecek?

BNB (Binance Coin), Reuters tarafından Binance‘ın yasadışı fonlarda yaklaşık 2,35 milyar dolar akladığını iddia eden yakın tarihli bir açıklamanın ardından önemli ölçüde baskı görüyor. Ripple davasında benzer bir sürecin Binance içinde başlaması hacim bakımından en büyük kripto para birimiyle birlikte tüm piyasaları olumsuz etkileyebilir. BNB’nin değeri 7 Haziran 2022’de yaklaşık %7,3 düşerek üç haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Uzmanlar, “menkul kıymet kurallarını” çiğnemek ve suçlular için milyarlarca dolarlık yasadışı fon aklamakla ilgili süregelen iddialara dayanarak, önümüzdeki haftalarda BNB’de %25 ila %40’lık bir düşüş daha öngörüyor.

Binance FUD’u ve yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerine ek olarak haftaya FED toplantısı var. Kripto paralar için kritik günlere yaklaştık. Gelecek her haber fiyatın ani dalgalanmalar yaşamasına sebep olabilir. Bu sebepten devam eden küresel negatif havaya bakarak ayı sezonunun bir müddet daha süreceğini söyleyebiliriz.

Bitcoin büyük ölçüde gelecek faiz haberini fiyatladı. FED’in muhtemel 50 baz puanlık artışına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz kesin olmayan şey ise yarın gelecek enflasyon verisi, düşüşe geçmeyen enflasyon FED’i daha şahin bir duruşa itecektir ve piyasalar bunu hızla fiyatlayacak.

Hisse senedi piyasalarıyla korelasyon ocak ayı seviyelerine gevşedi. Bitcoin bu süreçte artık pozitif ayrışabilir mi? Eğer bu olursa büyük bir sürprizle karşı karşıyayız demektir ve yeniden ATH hedefleri havada uçuşacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.