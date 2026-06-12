Cardano kurucusu Charles Hoskinson, topluluk tartışmalarını X’ten Discord kanallarına taşıyacağını açıkladı

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ekosistemdeki temel tartışmaların X platformundan özel Discord kanallarına taşınacağını duyurdu. Buna göre günlük yönetişim, geliştirme süreçleri ve ekosistem koordinasyonu daha kontrollü bir ortamda yürütülecek.

X yayın kanalı olarak kalacak

Hoskinson, X’teki tartışma ortamını sert sözlerle eleştirirken, burada görülen gerilim ve bilgi kirliliğinden uzaklaşmak istediğini belirtti. Plan kapsamında X tamamen terk edilmeyecek. Platform, Hoskinson’ın canlı yayınları için duyuru ve yayın kanalı olarak kullanılmayı sürdürecek.

Taşınma sürecinin, Cardano ekosisteminin kurucu yapılarından EMURGO’nun Başkanı Phillip Pon ile koordineli biçimde yürütüldüğü aktarıldı. EMURGO, Cardano’nun ticari ve kurumsal yapılanmasında rol oynayan başlıca kuruluşlar arasında yer alıyor.

Hoskinson, yeni yapıyla birlikte daha mutlu, daha olumlu ve iyi yönetilen kanallarda gerçek konuşmaların yapılabileceğini, asıl ilerlemenin de bu ortamda sağlanabileceğini savundu.

Topluluğa yönelik soru cevap yayınlarının da yeni Cardano Discord sunucusuna ya da mevcut Midnight Discord kanalına kaydırılması planlanıyor. Midnight, Cardano ile bağlantılı gizlilik odaklı bir blockchain girişimi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Yönetişim, bir blockchain ekosisteminde kararların nasıl alındığını ve uygulandığını ifade eder. AMA ise topluluk üyelerinin doğrudan soru sorabildiği açık soru cevap oturumları için kullanılan kısaltmadır.

Zamanlama dikkat çekti

Bu adım, Cardano ekosisteminin hassas bir dönemden geçtiği sırada geldi. Hazine fonlarının kullanımı etrafındaki tartışmalar, TapTools ile ilgili kapanma gelişmeleri ve Cardano 2026 Zirvesi’nin Singapur ayağının iptali, topluluk içindeki gerilimi artıran başlıklar arasında gösteriliyor.

ADA fiyatının da son dönemde baskı altında kaldığı ve yaklaşık beş yılın dip seviyelerine yakın seyrettiği belirtildi. Haberde, bu atmosferin Hoskinson’ın topluluğu kamuya açık olumsuz algıdan uzak tutma ve odağı yeniden geliştirme faaliyetlerine çevirme isteğinde etkili olduğu ifade edildi.

Topluluktan sansür eleştirisi geldi

Buna karşın açıklama, tüm Cardano yatırımcıları tarafından olumlu karşılanmadı. Bazı topluluk üyeleri, tartışmaların denetlenen özel kanallara taşınmasının merkeziyetsizlik anlayışıyla ne kadar uyumlu olduğunu sorguladı.

Bazı kullanıcılar, yönetişim sorunları, topluluk içi bölünme ve eleştirilerin çözümünün kamusal bir platformdan özel ve denetlenen bir sunucuya geçmek olup olmadığını sorarken, bunun merkeziyetsizliğe dair tartışmalı bir yorum olduğunu ileri sürdü.

Eleştiriler arasında, iyi yönetilen kanal ifadesinin muhalif sesleri bastırmanın daha yumuşak bir anlatımı olduğu görüşü de yer aldı. Bazı kullanıcılar ise zamanlamanın, yönetimi meşru eleştirilerden korumaya dönük savunmacı bir hamle izlenimi verdiğini savundu.