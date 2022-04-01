X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Cardano (ADA) Metaverse Hamlesi! Yoğun İlgi Gördü!

PoS algoritmasıyla çalışan en değerli akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA)'dan güzel haberler geliyor.
20:10
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Alonzo ile akıllı sözleşmeler için uyumlu hale gelen Cardano’da önemli gelişmeler var. Cardano’nun ilk Metaverse projesi, başlatıldı ve daha şimdiden yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki ağda başlatılan ilk metaverse projesinde son durum ne? Projenin detayları ve son gelişmelere göz atalım.

Cardano (ADA) Metaverse

Cardano’nun ilk Metaverse projesi olan Pavia, şu anda 22.000’den fazla arazi, sahibine ulaştı. Pavia land NFT’lerinin 22.000 benzersiz cüzdanda yerini almasıyla birlikte önemli bir eşik aşılmış oldu. Resmi olarak ocak ayında Cardano ağındaki ilk metaverse projesi olarak duyurulan Pavia, adını Gerolamo (Jerome) Cardano’nun doğum yeri olan İtalya’nın Pavia kentinden almıştır.

Tarz olarak Decentraland’a biraz benzer, ancak hisse kanıtı blockchain’i üzerine inşa edilmiş olan her bir arazi parseli, Pavia içindeki koordinatlara dayalı benzersiz bir şekilde numaralandırılmış.

Cardano (ADA) Haberleri

Mart ayında Cardano ekosistemi katlanarak büyüyerek, yakın zamanda piyasaya sürülen platformların ve DeFi uygulamalarının akıllı sözleşmelerinde milyonları çekti. Cardano mart ayında DeFi alt başlığında 230 milyon dolarlık büyüme yakaladı. DeFiLIama’ya göre, Cardano DEX’e kilitlenen fonların toplam değeri 28 Mart’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 434 milyon dolara yükseldi.

Twitter’da yapılan bir duyuruya göre, Charles Hoskinson ve Snoop Dogg, Cardano360’ta ekosistemi tartışacak. Charles Hoskinson topluluğa “dünyanın en iyi işine” sahip olduğunu söylerken, her iki taraf da etkinlikten önce heyecanlarını dile getirdi. Neredeyse aynı saatlerde, ünlü kripto ve NFT destekçisi Snoop Dogg, takipçilerine etkinliğin eğlenceli geçeceğini söyledi.

Hali hazırda PoW algoritmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA) ve Ethereum birleşmeyi tamamlayana kadar bu unvanını korumaya devam edecek. Hoskinson, Cardano’nun akıllı sözleşme desteği konusunda çok fazla eleştiriyle karşı karşıya kalmış ve geçmişte açıkladığı tarihler sebebiyle alaya alınmıştı. Ancak yavaş da olsa Cardano ekosistemi büyümeye ve daha fazla geliştiriciyi ekosisteme katmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!
Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Santiment, Güncel Piyasa Verilerine İşaret Etti: Cardano’da (ADA) Teknik Görünüm!
Santiment, Güncel Piyasa Verilerine İşaret Etti: Cardano’da (ADA) Teknik Görünüm!
Metaverse Coin’ler Son Durum: MANA, Sandbox, AXS ve CEEK 
Metaverse Coin’ler Son Durum: MANA, Sandbox, AXS ve CEEK 
Bu Metaverse Coin İçin Binance Haberi Geldi! Fiyat Nasıl Etkilendi?
Bu Metaverse Coin İçin Binance Haberi Geldi! Fiyat Nasıl Etkilendi?
Ethereum (ETH) Değil Bu Altcoin’in Gas Fee’leri %100 Arttı!
Ethereum (ETH) Değil Bu Altcoin’in Gas Fee’leri %100 Arttı!
Rock’n’Verse’ün Bu Akşamki Konuğu Ünlü Oyuncu Özgün Çoban 
Rock’n’Verse’ün Bu Akşamki Konuğu Ünlü Oyuncu Özgün Çoban 
Yükselmesi Beklenen Metaverse Coinleri Hangileri?
Yükselmesi Beklenen Metaverse Coinleri Hangileri?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Rock’n’Verse’ün Dev NFT Çekilişi Bugün: 8,35 Ethereum (ETH) Giveaway!
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022