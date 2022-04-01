Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Alonzo ile akıllı sözleşmeler için uyumlu hale gelen Cardano’da önemli gelişmeler var. Cardano’nun ilk Metaverse projesi, başlatıldı ve daha şimdiden yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki ağda başlatılan ilk metaverse projesinde son durum ne? Projenin detayları ve son gelişmelere göz atalım.

Cardano (ADA) Metaverse

Cardano’nun ilk Metaverse projesi olan Pavia, şu anda 22.000’den fazla arazi, sahibine ulaştı. Pavia land NFT’lerinin 22.000 benzersiz cüzdanda yerini almasıyla birlikte önemli bir eşik aşılmış oldu. Resmi olarak ocak ayında Cardano ağındaki ilk metaverse projesi olarak duyurulan Pavia, adını Gerolamo (Jerome) Cardano’nun doğum yeri olan İtalya’nın Pavia kentinden almıştır.

Tarz olarak Decentraland’a biraz benzer, ancak hisse kanıtı blockchain’i üzerine inşa edilmiş olan her bir arazi parseli, Pavia içindeki koordinatlara dayalı benzersiz bir şekilde numaralandırılmış.

Cardano (ADA) Haberleri

Mart ayında Cardano ekosistemi katlanarak büyüyerek, yakın zamanda piyasaya sürülen platformların ve DeFi uygulamalarının akıllı sözleşmelerinde milyonları çekti. Cardano mart ayında DeFi alt başlığında 230 milyon dolarlık büyüme yakaladı. DeFiLIama’ya göre, Cardano DEX’e kilitlenen fonların toplam değeri 28 Mart’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 434 milyon dolara yükseldi.

Twitter’da yapılan bir duyuruya göre, Charles Hoskinson ve Snoop Dogg, Cardano360’ta ekosistemi tartışacak. Charles Hoskinson topluluğa “dünyanın en iyi işine” sahip olduğunu söylerken, her iki taraf da etkinlikten önce heyecanlarını dile getirdi. Neredeyse aynı saatlerde, ünlü kripto ve NFT destekçisi Snoop Dogg, takipçilerine etkinliğin eğlenceli geçeceğini söyledi.

Hali hazırda PoW algoritmasıyla çalışan en büyük akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA) ve Ethereum birleşmeyi tamamlayana kadar bu unvanını korumaya devam edecek. Hoskinson, Cardano’nun akıllı sözleşme desteği konusunda çok fazla eleştiriyle karşı karşıya kalmış ve geçmişte açıkladığı tarihler sebebiyle alaya alınmıştı. Ancak yavaş da olsa Cardano ekosistemi büyümeye ve daha fazla geliştiriciyi ekosisteme katmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.