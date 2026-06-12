Japonya’dan beklenen faiz hamlesi gündemde! Kripto piyasasında hangi risk yeniden öne çıktı?

Japonya Merkez Bankası’nın 16 Haziran’da sona erecek toplantısında politika faizini yüzde 0,75’ten yüzde 1’e yükseltmesinin beklendiği aktarıldı. Böyle bir adımın gerçekleşmesi halinde, ülkede faiz seviyesi 1995’ten bu yana en yüksek noktaya çıkmış olacak. Piyasalarda ayrıca bankanın sıkılaşma yönünde yeni sinyaller verebileceği de izleniyor.

Taşıma işlemleri yeniden gündemde

Bu beklenti, özellikle yen üzerinden kurulan taşıma işlemlerini yeniden kripto piyasasının odağına taşıdı. Uzun süredir düşük maliyetli yen finansmanı, daha yüksek getiri arayan küresel yatırımcılar için önemli bir kaynak olarak görülüyordu. Bu yapı, kaldıraçlı riskli pozisyonların yanında kripto varlıklarda da etkili oldu.

Japonya’da faizlerin yükselmesi ve yenin güç kazanması, bu borçlanma modelini daha maliyetli hale getirebilir. Böyle bir durumda yatırımcıların pozisyon kapatmaya yönelmesi, küresel likiditede daralmaya yol açabilir. Kripto piyasası açısından bu başlık, özellikle dış finansmanla beslenen risk iştahı bakımından yakından takip ediliyor.

5 Ağustos 2024’te Japonya Merkez Bankası’nın beklentilerin dışında gelen faiz artışının ardından yaşanan çözülme, Bitcoin’i yaklaşık 64 bin dolardan 49 bin dolara iki gün içinde çekmişti.

Küresel para politikasındaki sıkılaşma dikkat çekiyor

Olası faiz artışı, Japonya’yı son dönemde sıkılaşma yönünde adım atan Avrupa Merkez Bankası ile aynı çizgiye yaklaştırabilir. ABD Merkez Bankası ise bu hafta enerji kaynaklı enflasyon baskısının etkisiyle faizleri sabit tuttu. Böylece büyük merkez bankaları cephesinde daha sıkı bir para politikası görünümü öne çıkıyor.

Bu tablo, kripto varlıkların geçmişte destek bulduğu bol likidite ortamının tersine işaret ediyor. Yine de piyasadaki genel değerlendirme, Japonya’daki olası artışın büyük ölçüde fiyatlara yansımış olduğu yönünde. Faiz yüzde 1’e çıksa bile, Japonya’da reel faizlerin belirgin biçimde negatif kalmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Piyasa temkinli ama tam çözülme sinyali yok

Bu nedenle yen taşıma işlemlerinin tamamen sona erdiğine dair güçlü bir işaret bulunmuyor. Japon yatırımcıların yurt dışı varlıklara alım yapmayı sürdürdüğü, şu aşamada geniş çaplı bir çözülmenin belirginleşmediği ifade ediliyor. Buna karşın, yen aleyhine açılan spekülatif pozisyonların Temmuz 2024 seviyelerine yaklaşması, piyasada dikkatli olunması gerektiğine işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Kripto piyasasında ise şimdilik daha sakin bir görünüm hakim. CoinDesk verilerine göre Bitcoin, SpaceX’in halka arz gününde 63 bin dolar civarında işlem gördü. Bu da yatırımcıların, Japonya kaynaklı olası sıkılaşma riskini şu aşamada sınırlı tepkiyle karşıladığına işaret ediyor.