HIP 3â€™te %95â€™lik hakimiyet dikkat Ã§ekti! Hyperliquid cephesinde neler yaÅŸandÄ±?

Hyperliquid ekosistemindeki HIP 3 Ã§erÃ§evesi, aÃ§Ä±k pozisyon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 3,2 milyar dolara taÅŸÄ±dÄ±. Ancak bu faaliyetin yÃ¼zde 95â€™ten fazlasÄ±nÄ±n tek bir daÄŸÄ±tÄ±cÄ± olan TradeXYZâ€™de toplanmasÄ±, piyasa yapÄ±sÄ± ve HYPE token talebinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi konusunda yeni soru iÅŸaretleri doÄŸurdu.

TradeXYZâ€™nin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

HIP 3, dÄ±ÅŸ geliÅŸtiricilerin 500 bin HYPE stake ederek kalÄ±cÄ± vadeli iÅŸlem piyasalarÄ± aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yor. Bu tutarÄ±n gÃ¼ncel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 29 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. 2026 yÄ±lÄ±nda dÄ±ÅŸ daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar 119 yeni piyasa baÅŸlatÄ±rken, Hyperliquid doÄŸrudan yalnÄ±zca altÄ± piyasa aÃ§tÄ±.

SÃ¶z konusu piyasalar toplamda 280,4 milyar dolarlÄ±k kÃ¼mÃ¼latif hacim Ã¼retti. Son 30 gÃ¼nlÃ¼k kalÄ±cÄ± vadeli iÅŸlem hacminin yÃ¼zde 29,3â€™Ã¼ de bu kanaldan geldi. Bu tablo, HIP 3â€™Ã¼n bÃ¼yÃ¼mede Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸine iÅŸaret etse de, faaliyetin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n tek bir oyuncuda yoÄŸunlaÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekiyor.

TradeXYZ, Hyperliquidâ€™in Unit ekibi tarafÄ±ndan iÅŸletiliyor ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar arasÄ±nda aÃ§Ä±k ara Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. Platformun stake edilen HYPE Ã¼zerinden yÄ±llÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 74 getiri saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, aÃ§Ä±k artÄ±rma maliyetini geri Ã¶deme sÃ¼resinin ise ortanca deÄŸer bazÄ±nda yalnÄ±zca beÅŸ ay olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k diÄŸer daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar iÃ§in geri Ã¶deme sÃ¼resi ortalama dÃ¶rt yÄ±la ulaÅŸÄ±yor.

Blockworks analisti Shaunda Devens, TradeXYZâ€™nin Unit ekibinin spot varlÄ±klardaki geÃ§miÅŸ performansÄ±yla erken dÃ¶nemde gÃ¼ven oluÅŸturduÄŸunu ve USDC iÅŸlem Ã§iftlerini listelemesinin de ek avantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TradeXYZâ€™nin Hyperliquidâ€™in bÃ¼yÃ¼mesine gÃ¼Ã§lÃ¼ katkÄ± sunduÄŸu deÄŸerlendirilirken, yÃ¼ksek talep gÃ¶ren listelemelerin tek bir daÄŸÄ±tÄ±cÄ±da toplanmasÄ±nÄ±n dÃ¼zenleyici aÃ§Ä±dan daha belirgin bir risk alanÄ± oluÅŸturabileceÄŸi de vurgulandÄ±.

Rekabet dengesizliÄŸi daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldi

Bu dengesizliÄŸin ilk somut sonuÃ§larÄ± da gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Felix Perps, faaliyetlerini resmi olarak sonlandÄ±ran ilk HIP 3 protokolÃ¼ oldu. Ventuals tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan vHYPE token ise, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n getiri iÃ§in beklemek yerine daha erken likidite arayÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelmesiyle, HYPEâ€™a gÃ¶re yÃ¼zde 20 ila yÃ¼zde 30 iskontolu iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: AÃ§Ä±k pozisyon, henÃ¼z kapatÄ±lmamÄ±ÅŸ vadeli iÅŸlem sÃ¶zleÅŸmelerinin toplam bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eder. KalÄ±cÄ± vadeli iÅŸlem ise belirli bir vade tarihi olmayan, kripto tÃ¼rev piyasalarÄ±nda yaygÄ±n kullanÄ±lan bir sÃ¶zleÅŸme tÃ¼rÃ¼dÃ¼r.

Yeni Ã¶neriler masaya geldi

Nisan ayÄ±ndan bu yana TradeXYZ dÄ±ÅŸÄ±ndaki daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar yalnÄ±zca beÅŸ Ã¼cretli piyasa aÃ§arken, TradeXYZ tek baÅŸÄ±na 22 piyasa devreye aldÄ±. Yeni piyasalar iÃ§in ortanca Ã¼cretli listeleme bedeli de ocakta 1.750 HYPE iken mayÄ±sta 500 HYPEâ€™a geriledi. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, aÃ§Ä±k artÄ±rma rekabetinin zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

Analistler, bu tabloyu dengelemek iÃ§in kademeli bir borsa modeli Ã¶nerdi. Buna gÃ¶re daha kÃ¼Ã§Ã¼k daÄŸÄ±tÄ±cÄ±lar 100 bin veya 250 bin HYPE gibi daha dÃ¼ÅŸÃ¼k teminatlarla sisteme girebilir. Buna karÅŸÄ±lÄ±k aÃ§Ä±k pozisyon tavanÄ± ve daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±raÃ§ gibi sÄ±nÄ±rlÄ± yetkiler uygulanabilir.

Ä°kinci Ã¶neri ise yeni piyasalarÄ±n aÃ§Ä±k artÄ±rma ekonomisinin deÄŸiÅŸtirilmesini iÃ§eriyor. DaÄŸÄ±tÄ±cÄ±larÄ±n, aÃ§Ä±k artÄ±rma maliyetlerini Ã§Ä±karana kadar oluÅŸan Ã¼cret gelirinin yÃ¼zde 100â€™Ã¼ne kadarÄ±nÄ± almasÄ±; baÅŸa baÅŸ noktasÄ±ndan sonra ise protokolle standart yÃ¼zde 50â€™ye 50 paylaÅŸÄ±m modeline dÃ¶nÃ¼lmesi gÃ¼ndemde.

Hyperliquid dokÃ¼mantasyonunda da 500 bin HYPE gereksiniminin, altyapÄ± olgunlaÅŸtÄ±kÃ§a zaman iÃ§inde dÃ¼ÅŸmesinin beklendiÄŸi belirtiliyor. Mevcut koÅŸullarda yapÄ±sal bir deÄŸiÅŸiklik olmazsa, TradeXYZâ€™nin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n daha da gÃ¼Ã§lenebileceÄŸi, yeni katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ise dÃ¼ÅŸÃ¼k beklenen getiri nedeniyle Ã§ekimser kalabileceÄŸi ifade ediliyor.