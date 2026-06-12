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Avalanche (AVAX)

Nasdaq çıkışı sert başladı! Avalanche cephesinde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nasdaq’taki ilk gününde Avalanche Treasury hissesi yüzde 38’den fazla geriledi.
  • 📉 AVAT hissesi 2,99 dolardan açıldı ve gün içinde 1,75 dolara kadar indi.
  • 🧩 Şirket, yatırımcılara Avalanche ekosistemine dolaylı erişim sunarken $AVAX varlığını da bilançosunda taşıyor.
  • 📊 AVAX ise son 6 ayda yüzde 50’den fazla düşmesine rağmen 6,62 dolar çevresinde işlem gördü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avalanche Treasury Co., Nasdaq’taki ilk işlem gününde sert satış baskısıyla karşılaştı. AVAT koduyla işlem gören şirketin hisseleri, açılışın ardından gün içinde belirgin dalgalanma yaşadı ve ilk seansı 1,85 dolardan kapattı. Bu seviye, açılışa göre yüzde 38’in üzerinde düşüşe işaret etti.

İçindekiler
1 İlk işlem gününde dikkat çeken gerileme
2 Şirketin iş modeli yalnızca token tutmaya dayanmıyor
3 Sektörden destek var, ancak piyasa baskısı sürüyor

İlk işlem gününde dikkat çeken gerileme

Hisse 2,99 dolardan açıldı, seansın erken bölümünde 3,00 dolara kadar yükseldi. Ancak bu hareket kalıcı olmadı ve fiyat gün içinde 1,75 dolara kadar geriledi. Kapanışa doğru sınırlı bir toparlanma görülse de ilk gün performansı zayıf kaldı. Piyasa kapanışının ardından uzatılmış işlemlerde hisse yaklaşık 1,90 dolara çıktı.

Bu ilk işlem günü, şirketin Mountain Lake Acquisition Corp. ile gerçekleştirdiği 675 milyon dolarlık birleşmenin hemen ardından geldi. Söz konusu işlem, Avalanche Treasury’yi halka açık bir yapıya dönüştürdü ve şirketi Avalanche blokzinciri ekosistemine odaklanan yeni bir oyuncu olarak piyasaya taşıdı.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketle birleşerek onu borsaya taşımak için kurulan özel amaçlı satın alma şirketidir. Bu yapı, geleneksel halka arz sürecine alternatif olarak kullanılır.

Şirketin iş modeli yalnızca token tutmaya dayanmıyor

Avalanche Treasury, yalnızca dijital varlık tutan klasik kripto yatırım araçlarından farklı bir model benimsediğini belirtiyor. Şirket, hem dijital varlık hazinesi hem de faaliyet gösteren bir işletme olarak konumlanıyor. Hedefi, halka açık piyasa yatırımcılarına AVAX tokenını doğrudan satın alma ya da saklama zorunluluğu olmadan Avalanche ekosistemine dolaylı erişim sunmak.

Üst yönetim, stratejinin yalnızca AVAX fiyatındaki yükselişe bağlı olmadığını, sermayenin altyapı yatırımları, staking faaliyetleri ve ekosistemin daha geniş gelişimi için aktif biçimde kullanılmasının planlandığını aktardı.

Şirketin üst düzey yöneticisi Bart Smith, bu yaklaşımın yalnızca token fiyat hareketine bağlı bir yapı olmadığını vurguladı. Planlanan model kapsamında kaynakların, ağ altyapısı, staking ve ekosistem büyümesini destekleyen girişimlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Sektörden destek var, ancak piyasa baskısı sürüyor

Avalanche Treasury’nin yatırımcı ve destekçi listesinde Dragonfly, ParaFi Capital, VanEck, Galaxy Digital, Pantera Capital, CoinFund, Kraken, FalconX ve Borderless gibi kripto ve finans dünyasında bilinen kurumlar yer alıyor. Şirketin danışmanlık ve liderlik ağında ise Ava Labs kurucusu Emin Gün Sirer ile Aave kurucusu Stani Kulechov bulunuyor. Ava Labs, Avalanche blokzincirinin geliştirilmesinde öne çıkan teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Şirketin elinde yaklaşık 15 milyon AVAX bulunuyor. Bu miktar, dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 3,5’ine karşılık geliyor. Bu veri, Avalanche Treasury’nin bilançosunda doğrudan AVAX varlığının önemli yer tuttuğunu gösteriyor.

Öte yandan AVAX fiyatı da piyasa baskısından tamamen kurtulmuş değil. Token, haberin yazıldığı sırada yaklaşık 6,62 dolardan işlem gördü. Günlük bazda sınırlı bir artış kaydedilse de son altı aylık dönemde yüzde 50’den fazla değer kaybı yaşadı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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