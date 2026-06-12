XLM’de kritik seviyeler öne çıktı! Mastercard hamlesi neyi değiştirebilir?

Stellar ağının tokenı XLM, 12 Haziran itibarıyla 0,1896 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık son 24 saatte yüzde 0,50, son yedi günde ise yüzde 0,82 geriledi. Buna karşın piyasa yorumlarında, daha geniş zaman dilimlerinde teknik yapının bozulmadığı ve belirli direnç seviyelerinin aşılması halinde daha güçlü bir fiyat hareketinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Fiyat görünümünde öne çıkan seviyeler

Coingecko verilerine göre XLM’nin piyasa değeri yaklaşık 6,34 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 208,86 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Kısa vadeli zayıflığa rağmen bazı analistler, piyasanın 0,20 dolar altındaki dalgalanmaya fazla odaklandığını, asıl önemli yapının daha uzun vadeli grafikte şekillendiğini belirtiyor.

Bu değerlendirmelerde 0,63 dolar ve 0,79 dolar seviyeleri iki kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Söz konusu alanların daha önce yoğun satış baskısının görüldüğü dağıtım bölgeleri olduğu, bu nedenle sonraki büyük yön hareketi öncesinde likidite çekebileceği aktarılıyor.

Analistlere göre XLM için asıl kırılma noktası mevcut fiyatın hemen çevresi değil, 0,63 dolar ve 0,79 dolar bandı. Bu iki bölgenin aşılması halinde daha farklı bir uzun vadeli tablo oluşabilir.

Bu seviyeler aşılamadığı sürece temkinli görünümün korunabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık her iki direnç bölgesinin de güçlü biçimde geçilmesi durumunda momentuma dayalı yeni bir fiyatlama süreci başlayabilir.

1,70 dolar senaryosu gündemde

Piyasa yorumlarına göre XLM, 0,63 dolar ve 0,79 dolar çevresindeki satış baskısını karşılayabilirse daha geniş çaplı bir yükseliş hareketi oluşabilir. Bu senaryoda 1,70 dolar seviyesi hedef olarak öne çıkıyor. Bu nokta, 2021 döngüsünde görülen zirveyle örtüşüyor.

Böyle bir hareket, mevcut seviyelere kıyasla dikkat çekici bir artış anlamına gelir. Ancak kripto para piyasalarının makroekonomik koşullar, yatırımcı iştahı ve Bitcoin’in genel performansına karşı hassas olmaya devam ettiği, dolayısıyla bu seviyelerin ne zaman test edileceğinin belirsizliğini koruduğu görülüyor.

Mastercard entegrasyonu dikkat çekti

Fiyat görünümünün yanı sıra Stellar ağının kullanım tarafında da yeni bir gelişme öne çıktı. Mastercard, Stellar blokzinciri üzerinde çalışan regüle stabilcoin altyapılarını ödeme ve mutabakat süreçlerine dahil etmeye başladı. Şirket, küresel ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren en büyük ağlardan biri olarak bankalar, iş yerleri ve finans kuruluşlarına altyapı sağlıyor.

Bu entegrasyonun gün içi mutabakat, hafta sonu işlemleri ve tatil dönemlerindeki ödemeleri desteklediği belirtiliyor. Böylece işlemler geleneksel bankacılık saatleriyle sınırlı kalmadan daha sürekli bir yapıda yürütülebiliyor. Sınır ötesi ödemelerde daha hızlı likidite aktarımı da bu çerçevede dikkat çeken başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Mutabakat, finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleştirilip tamamlanması sürecidir. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar veya euro gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlık türü olarak bilinir.

Stellar tabanlı bu çerçevenin, geleneksel sistemlerde görülen toplu işlem saatlerine bağımlılığı azaltabileceği aktarılıyor. Sürekli çalışan ve programlanabilir ödeme yapısı sayesinde bankalar, iş yerleri ve uluslararası şirketler için daha verimli nakit ve likidite yönetimi imkanının oluşabileceği belirtiliyor.

Mastercard’ın Stellar tabanlı stabilcoin sistemlerini kullanıma alması, ağın yalnızca fiyat beklentileriyle değil, ödeme altyapısındaki kullanım alanıyla da izlenmesine yol açtı.