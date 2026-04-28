Bitcoin 77.000 dolar altında riskli bölgeye girdi

Geçtiğimiz hafta sonu ani bir düşüşle 77.000 doların altına inen Bitcoin, piyasadaki yapısal kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa süre içerisinde 100 milyon dolara yakın long pozisyonun likide olması, özellikle hafta sonları piyasada likiditenin kaybolduğuna işaret etti. Bu süreçte, kurumsal piyasa yapıcıların aktif olmamasının, fiyat hareketlerini daha da sertleştirdiği belirtiliyor.

Piyasa kırılganlığı ve mekanik riskler

Hafta sonu yaşanan bu sert hareketin yalnızca olumsuz haberlerden değil, giderek ayrık hale gelen piyasa yapısından kaynaklandığı ifade ediliyor. Özellikle hafta içi derin likiditeye sahip olan Bitcoin piyasası, hafta sonları ise adeta zirveden uzak, sessiz bir ortam halini alıyor. Binance ve OwMarket gibi kurumlarda çalışan uzmanlar, “likidite duyarlılığı” konusundaki açıkların henüz kapatılamadığını vurguluyor.

Uzman görüşlerine göre, Bitcoin hafta sonları hala yüksek oynaklık riski taşıyan bir varlık olmaya devam ediyor. Bu dönemde kurumsal destek zayıfladığından, makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkileri daha ciddi olabiliyor. Ayrıca, kaldıraçlı pozisyonların yoğun olduğu 74.000 ila 82.000 dolar aralığındaki hareketlerin, yeni bir satış dalgasının habercisi olabileceği yorumları öne çıkıyor.

Bitcoin’de açık pozisyonlarda iki gün içinde yüzde 20-30 arasında artış yaşanıp, fiyat buna paralel yükselmiyorsa, önümüzdeki 72 saatte ciddi bir tasfiye baskısı oluşabiliyor. Ayrıca, sürekli swap faizlerinin %0,1 üzerine çıkması ya da -%0,05 altına inmesi yeni likidasyon risklerinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kırılgan piyasa yapısı ve ani dalgalanmalar

Hafta sonu yaşanan düşüş, standart bir pozisyon küçültme sürecinin çok daha büyük bir sarsıntıya dönüşebileceğini gösterdi. Pazarda etkili olan aktif piyasa yapıcılar devre dışı kaldığında, otomatik sistemlerin aşırı kaldıraçlı long pozisyonları toplu şekilde kapatması hızlı bir satış dalgası yarattı.

Fiyatlar başlıca psikolojik seviye olan 77.000 doların altına indiğinde, daha fazla alıcı olmaması nedeniyle satışlar hızlandı. Bunun ardından Bitcoin, güvenli liman statüsünden çok bir nakit kaynağı gibi işledi. Kaiko Research ve BIS gibi araştırma kurumları, hafta içi özellikle ETF’lerin etkisiyle piyasanın likit ve verimli olduğunu, ancak hafta sonu derinliğin kaybolduğunu vurguluyor.

Pazartesi günü kurumsal yatırımcıların geri dönmesiyle piyasanın hızla yeniden fiyatlanabileceği belirtiliyor. Buna “Monday Catch-up” etkisi adı veriliyor ve hafta sonu yaşanan oynaklığın hafta başında yeni denge seviyeleriyle sonuçlandığı gözleniyor.

Araştırmacılar, 74.000-74.259 dolar bölgesinde günlük kapanış görmenin önemli bir teknik eşik olduğunu ifade ediyor. Bu seviyenin altına inilirse, 60.000 dolara kadar geri çekilme riski gündeme gelebilir.

Makro gelişmeler ve Bitcoin’in hisse senetleriyle korelasyonu

ABD Merkez Bankası başkanlığı için Kevin Warsh’ın adaylığının açıklanmasının ardından dolar güç kazandı. Warsh’ın para politikasında sıkılaşmadan yana tavır alacağı beklentisi, dolar endeksini yukarı taşırken Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ardından Hürmüz Boğazı’nda ABD donanmasının blokajı, petrol fiyatlarını 95-110 dolar bandına taşıdı. Buna rağmen Bitcoin’e güvenli liman olarak yönelim görülmedi; aksine, kurumsal yatırımcılar riskten korunma amacıyla Bitcoin ve teknoloji hisselerini birlikte sattı.

Bitcoin’in spot ETF’lerle birlikte hisse piyasasına daha entegre olması, bu para biriminin teknoloji hisseleriyle daha paralel hareket etmesine yol açıyor. Özellikle makroekonomik dalgalanmalar, hem yazılım hem de yarı iletken sektöründeki hisseler gibi Bitcoin üzerinde de benzer baskılar oluşturuyor.