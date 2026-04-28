28 Nisan kripto paralar ve ABD piyasaları son durum

BAE yazı hazırlandığı sırada 1 Mayıs itibariyle OPEC+ ve OPEC’ten ayrılacağını açıkladı. Yani artık arz sınırı olmadan üretim ve ihraç yapabilecek. Bu durum petrol fiyatını aşağı çekecek olsa da diğer ülkelerin de kervana katılmasıyla petrol arzı dengesizleşebilir.

ABD piyasaları

BAE artık OPEC ile birlikte hareket etmeyecek dileceği kadar petrol ihraç edebilecek. OPEC ve OPEC+ petrol ihracını kimi zaman artırıp kimi zaman azaltarak fiyatları dengeleyen kurumdu ve BAE’nin ayrılmasıyla diğer petrol ihraççısı ülkelerin de onun izini takip etmesi muhtemel. Şimdilik 105 doların altına inen petrol önümüzdeki saatlerde daha da hareketlenebilir.

BAE Enerji Bakanı şunları söyledi;

“Bu karar, enerji alanı, petrol sektörü ve diğer alanlarla ilgili stratejilerimizi titizlikle inceledikten sonra alınmıştır. BAE, bu politika kararını değerlendirmenin doğru zamanının geldiğini düşündü. BAE, Boğaz’daki kısıtlamalar nedeniyle piyasayı büyük ölçüde etkilemeden bu adımı doğru zamanda atmaktadır. BAE uzun süredir OPEC ve OPEC+ üyesidir ve gelecekte dünyanın daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağını öngörüyoruz. Bu karar, ham petrol ürünleri, petrokimyasallar ve diğer ürünlerin yanı sıra gazla ilgili olarak dünyanın gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte çalışmamızı sağlayacaktır. Bu, BAE’nin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonuna dayanan egemen bir ulusal karardır.”

Şok karar öncesinde Brent ham petrolü varil başına 111 doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) bölünmüş bir kararla politika faizini değiştirmeden bırakmasının ardından %0,3’e varan bir artışla 159,69’a yükselen USD/JPY paritesi, şu anda 159,48 seviyesinde. Eğer Asya’ya enerji arzı kısıtlanmaya devam ederse carry trade tartışmaları tekrar alevlenebilir.

Euro bölgesi tüketicileri arasında enflasyon beklentileri Mart ayında keskin bir artış gösterdi; bu durum, İran savaşının etkisini değerlendiren Avrupa Merkez Bankası için endişe verici bir gösterge. Önümüzdeki toplantılarda faiz artırım ihtimali artık masada olacak.

Kripto paralar ve takvim

17:00’da ABD CB Tüketici Güveni raporu gelecek ve savaşın tüketici üzerindeki etkilerini görmek açısından önemli bir okuma sunacak. Piyasa kapanışıyla Visa, Starbucks gibi şirketlerin kazanç raporlarını açıkladığını göreceğiz. Gece saatlerinde Trump ve First Lady, Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla ile törene katılacak ardından bazı açıklamalar görebiliriz.

BTC dün bahsettiğimiz gibi 75.500 dolar bandına ilerledi ancak buraya dokunamadı. Şimdilik saatlik grafikte zayıf da olsa toparlanma var ancak hem yarınki faiz kararı hem İran ile uzayan süreç düşüş riskini besliyor. BAE’nin kararının petrol üzerinde hızlı sonuçları olur veya Suud gibi dev üreticiler de OPEC, OPEC+’dan ayrılırsa petroldeki düşüş hızlanır, kripto paralar sıçrayabilir.