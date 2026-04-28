BITCOIN (BTC)

Core Scientific Teksas’ta 1,5 GW yapay zeka veri merkezi kuracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Core Scientific Teksas’ta 1,5 GW kapasiteli dev yapay zeka veri merkezi kuracak.
  • Şirket, eski Bitcoin madenciliği alanlarını yüksek verimli AI tesislerine dönüştürüyor.
  • ⚡ 300 megavatlık güç doğrudan yeni veri merkezine aktarılıyor ve ek enerji anlaşmaları yapıldı.
  • 🔍 Kritik nokta: Madencilik şirketleri, azalan kârlılık nedeniyle $BTC ’deki varlıklarını veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına kaydırıyor.
Kripto madenciliğinde faaliyet gösteren Core Scientific, Teksas’ın Pecos bölgesindeki tesisini yüksek yoğunluklu yapay zeka odaklı bir veri merkezi kampüsüne dönüştürmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan son açıklamaya göre, yaklaşık 300 megavatlık mevcut Bitcoin madenciliği kapasitesi veri merkezi altyapısına aktarılıyor.

Yapay zeka için devasa kapasite

Core Scientific’in vizyonu, Teksas’taki tesisini toplamda 1,5 gigavatlık bir yapay zeka veri merkezi üssüne çevirmek. Şirket, bunun yaklaşık 1 gigavatlık kısmını kiralanabilir altyapıya ayırmayı planlıyor. Halihazırda ilk veri salonunda temel inşaatın tamamlandığı ve dikey yapı sürecine geçildiği, ilk kapasiteninse 2027’nin başlarında hazır olacağı belirtildi.

Şirketin CEO’su Adam Sullivan, Core Scientific’in “yeni nesil yapay zeka altyapısı inşa ve ölçeklendirme konusunda kendi birikimlerini değerlendirdiğini” ifade etti:

Bizim için önemli olan, kendi bilgimizi kullanarak gelişmiş yapay zeka platformlarını rakiplerimizden farklı bir şekilde kurup büyütmek.

Core Scientific, ek olarak enerji tedarikçisinden 300 megavatlık yeni bir güç anlaşması da sağladı. Şirket, enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni bir çözüm üzerinde de çalışıyor.

Kripto madenciliğinden yapay zekaya dönüşüm

Core Scientific, merkezi ABD’de bulunan önde gelen bir dijital varlık madencilik şirketi. Özellikle Bitcoin madenciliğinden önemli gelir elde eden şirket, son dönemde veri merkezi ve altyapı hizmetlerine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Amerika’nın farklı eyaletlerinde tesisleri bulunan şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 44 değer kazandı.

Veri merkezi dönüşümüyle birlikte, geçişin ilk adımında 300 megavatlık bir kısmın hemen yapay zeka odaklı sistemlere ayrılması hedefleniyor. Ayrıca şirket bölgeden 200 dönümden fazla arazi satın aldı. Geçtiğimiz hafta Core Scientific, Georgia, Teksas, Kuzey Carolina ve Oklahoma’daki veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için 2031 vadeli 3,3 milyar dolarlık tahvil arzına çıkma planını da duyurdu. Mart’ta ise Morgan Stanley’den 1 milyar dolarlık kredi temin etmişti.

Sektörde benzer adımlar hızlandı

İşlem karlarının azalmasıyla birlikte yalnızca Core Scientific değil, diğer büyük madencilik şirketleri de gözlerini yapay zekaya çevirdi. Şubat ayında MARA Holdings, Fransız altyapı firması Exaion’un yüzde 64’ünü almış ve AI odaklı hizmetlere giriş yaptı. Hive, Hut 8, TeraWulf ve Iren gibi şirketler de maden sahalarını veri merkezine dönüştürerek yeni gelir modelleri geliştirmeye çalışıyor.

Geçen yıldan bu yana Alcoa, New York’taki atıl durumdaki Massena East fabrikasını Bitcoin madenciliği şirketi NYDIG’e satmaya hazırlanıyor. Bu tesisin 2014’ten beri kullanılmadığı biliniyor. Yine bu yıl Century Aluminum, Kentucky’deki Hawesville fabrikasını 200 milyon dolara TeraWulf’a devretti. TeraWulf, eski fabrikayı yüksek performanslı bir yapay zeka ve bilişim tesisine dönüştürmeyi planlıyor.

Sektörde öncü rol oynayan Core Scientific, yenilikçi hamleleriyle hem kripto madenciliğinin hem de veri merkezi pazarının önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

