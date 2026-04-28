Bitcoin ETF’lerinde 263 milyon dolar çıkış görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ETF’lerinde dokuz gün sonra ilk kez 263 milyon dolarlık çıkış yaşandı.
  • ABD’de işlem gören spot fonlardan en büyük çıkış Fidelity’de, Ether ETF’lerinde ise 50,5 milyon dolarlık net çıkış oldu.
  • Kurumlar nisan ayında toplamda 90 bine yakın BTC satın aldı; bu rakam madencilerin ürettiğinin çok üzerinde.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, $BTC ’deki ani düşüşün spot dengeden ziyade büyük ölçekli işlemlere bağlı olması.
Amerika Birleşik Devletleri’nde işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden pazartesi günü toplam 263 milyon dolar net çıkış yaşandı. Böylece dokuz gün üst üste süren giriş serisi sona erdi. Çıkışların BTC fiyatının 80.000 dolar seviyesini aşamamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Pazartesi günü Bitcoin 77.000 doların altına geriledi.

Girişler sona erdi, kripto piyasasında hava değişti

Son dönemde spot Bitcoin ETF’lerine olan ilgi artmış ve 13 Nisan’dan itibaren toplamda 2,1 milyar dolar giriş kaydedilmişti. Bu süreçte Bitcoin’de yaklaşık yüzde 10’luk bir yükseliş gerçekleşti. Ancak hissedilen ivme, pazartesi günü yaşanan sert satışın ardından terse döndü. SoSoValue verilerine göre, dokuz gün sonra ilk kez net para çıkışı gerçekleşmiş oldu.

BTC’deki bu gerileme, kripto para piyasalarındaki yatırımcı psikolojisini de etkiledi. Ünlü Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi pazartesi günü üç ay sonra ilk kez “Nötr” seviyeye ulaşarak 47 puan gösterdi. Ancak ertesi gün BTC’nin güçlü bir yükseliş gösterememesinin ardından endeks yeniden “Korku” bandına döndü.

Uzmanlar, ETF’lerden gelen çıkışların piyasadaki kısa vadeli baskıyı artırabileceğini ve son rallinin ardından yatırımcıların temkinli davrandıklarını vurguluyor.

Fidelity’den büyük çıkış, diğer ETF’ler de takipte

Pazartesi günü yaşanan toplam 263 milyon dolarlık çıkışın büyük kısmı, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund’a aitti. Farside verilerine göre, bu yatırım fonundan 150 milyon dolar ayrıldı. Grayscale Bitcoin Trust ETF yaklaşık 47 milyon dolar, ARK 21Shares Bitcoin ETF ise 43 milyon dolar çıkış gördü.

Öte yandan, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’si ve Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF, geçen hafta boyunca kayda değer girişlerin ardından pazartesi günü giriş ya da çıkış kaydetmedi. Bu iki kurumun kısa sürede önemli miktarda talep çekmiş olması, büyük yatırımcıların piyasadaki hareketleri yakından takip ettiğini gösteriyor.

Negatif hava, spot Ether ETF’lerine de yansıdı; pazartesi günü bu ürünlerde toplam 50,5 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. XRP ve Solana ETF’lerinde ise herhangi bir giriş olmadığı açıklandı.

Kurumların BTC talebi arzı aştı

Nisan ayı boyunca Bitcoin’de görülen yükseliş, kurumsal yatırımcıların talebinin madenci kaynaklı arzı önemli ölçüde aşmasıyla ilişkilendirildi. Bitcoin’in önde gelen destekçilerinden Michael Saylor’ın liderliğinde, Strategy şirketi nisan ayında şimdiye kadar 56.235 adet BTC satın aldı. Küresel ETF’ler ise aynı dönemde yatırımcıları adına 34.552 BTC ekledi.

HODL15Capital’e göre, nisan ayı boyunca tüm dünyada yaklaşık 11.829 BTC üretildi. Bu rakam, kurumların toplu alımlarının arzın çok üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Analistlere göre, son günlerde Bitcoin’de yaşanan düşüş daha çok kaldıraçlı uzun pozisyonlarda görülen toplu kapanış ve likidite problemlerinden kaynaklandı. CryptoQuant analisti XWIN Japan, anlık düşüşlerin temel spot arz-talep dengesizliğinden ziyade, klasik bir likidite olayının sonucu olarak ortaya çıktığını belirtiyor.

CryptoQuant’ın daha önceki analizlerinde, 80.000 dolar seviyesinin güçlü satış baskısıyla reddedildiği ve bu seviyenin aşılması için yeni bir ivme gerektiği ifade edilmişti. Bu durum, hem ETF yatırımcıları hem de kısa vadeli büyük alıcılar için fiyat baskısının sürebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

