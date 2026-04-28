XRP ağında 7,8 milyonluk rekor kitle fiyat sıkışmasında bekliyor

XRP’de son dönemde fiyat hareketleri sakin kalmaya devam etse de ağdaki yatırımcı kitlesinin ciddi şekilde büyüdüğü gözlemleniyor. Santiment tarafından paylaşılan zincir içi verilere göre, XRP sahiplerinin sayısı 7,8 milyona ulaştı. Bu artış, varlığa yönelik uzun vadeli ilgi ve talebin giderek arttığını gösteriyor.

Kripto paralarda sahip tabanında yeni zirveler

Kripto piyasasında önde gelen dijital varlıklarda kullanıcı sayısında hızlı büyüme dikkat çekiyor. Ethereum’un sahip sayısı 190 milyon sınırına yaklaşıyor ve bu rakam, uygulamalar ve akıllı sözleşmeler alanındaki liderliğini güçlendiriyor. Birçok yatırımcı için hala güvenli liman olarak görülen Bitcoin ise 60 milyon sahibine ulaşmak üzere.

Stabilcoin ve alternatif kripto paralarda da benzer bir genişleme mevcut. Ethereum ağı üzerinde Tether yaklaşık 13,6 milyon yatırımcıya ulaşırken, USD Coin ise 6,8 milyon kullanıcıya sahip. Cardano’daki toplam yatırımcı sayısı 4,6 milyon olarak kaydedilirken, Dogecoin 8,3 milyon ve Chainlink 871 bin sahipten oluşan topluluklarla öne çıkıyor.

Tüm bu rakamlar, piyasadaki sermayenin tek bir varlıkta toplanmak yerine geniş ekosisteme yayıldığını açık şekilde ortaya koyuyor.

XRP’de kritik eşik: Sıkışan fiyat yapısı ve olası kırılma

XRP için gözler, artan sahip sayısı ile fiyat hareketlerinin birleşim noktasında. Kripto piyasası uzmanlarına göre, XRP’nin makro fiyat yapısı şu dönemde önemli bir yakınsama bölgesine yaklaşıyor. Bu tür teknik bölgeler, çoğunlukla büyük trend dönüşleri öncesi kritik öneme sahip.

Birçok analist, XRP’nin klasik anlamda yükseliş sinyali veren bir teknik sıkışma deseni sergilediğine dikkat çekiyor. Ancak 7,8 milyonluk sahip kitlesine rağmen, fiyatın yukarı yönlü bir kopuş yaşaması için güçlü bir satış bölgesinin aşılması gerekecek.

“XRP, uzun süredir yatay seyreden fiyatına karşılık yatırımcı tabanını genişleterek kritik bir eşiğe geldi. Bu durumda, yeni bir ralli başlayabilmesi için piyasadaki direnç seviyelerinin kırılması gerekecek.”

Şu an için fiyat hareketleri statik seyretse de, XRP’nin sıkışan piyasa yapısı nedeniyle önümüzdeki haftalarda dalgalı bir döneme girme potansiyeli bulunuyor. Mevcut durumda XRP etrafında şekillenen piyasa dinamikleri, hem sahip tabanındaki büyüme hem de teknik engeller nedeniyle yakından izlenmeye devam ediyor.

XRP ve piyasa beklentileri

XRP, sahip sayısında yaşanan bu zirveye karşın, hala 1,39 dolar seviyesinin hemen üzerinde fiyatlanıyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu güncel fiyatlamaya rağmen yatırımcı ilgisinin hız kesmeden devam etmesi, piyasada güçlü bir beklenti oluştuğunu gösteriyor.

Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, genişleyen sahip tabanının yakın vadede fiyat hamlesine dönüşüp dönüşmeyeceğini izlemeyi sürdürüyor.