Chainlink 9 dolar civarına tutundu, yatırımcılar yön arıyor

Chainlink piyasasında yılın başında yaşanan sert gerilemenin ardından son haftalarda fiyat hareketleri yatay bir görünüme kavuştu. Ocak ayındaki yoğun satış baskısı token’ı ciddi şekilde aşağıya çekmişti. Son günlerde ise 8,3 ile 9,5 dolar bandı arasında tutunan LINK, sakin geçen bir döneme girdi.

Fiyat Yatayda, Satış Baskısı Azaldı

LINK’in hareketlerini izleyen güncel grafikler, piyasanın 2026’ya 12 doların üzerinde başladığını ve hızlı bir yükseliş ivmesinin ardından, şubat başında 8 dolar seviyelerine kadar gerilediğini gösteriyor. İlk çeyrekteki bu düşüşün ardından piyasada belirgin bir yatay seyir oluşmuş durumda.

Son işlem seansında LINK/USDT paritesi yüzde 1 civarı kayıpla 8,99 dolara geriledi. Gün içinde açılışı 9,08 dolardan yapan LINK, en yüksek 9,11 dolara yükselip, en düşük 8,94 doları gördükten sonra günü yine 9 doların hemen altında tamamladı.

Alım hacmi son 24 saatte yaklaşık 1,77 milyon adet olarak gözlendi. Satışlarda ise 1,91 milyon LINK hacmine ulaşıldı. Bu veriler satışların alımların biraz önünde olduğunu, ancak son dönemdeki yoğun satış dalgasının hız kestiğini ortaya koyuyor.

Geçmişteki agresif tasfiye hareketlerinin ardından, kripto piyasasının LINK özelinde daha sakin bir döneme girdiği söylenebilir. Yatay bant içinde fiyatın dar aralıkta hareket ediyor olması, alıcı ve satıcıların dengeli bir şekilde pozisyon aldığını gösteriyor.

Kısa Vadede Konsolidasyon Hakim

Güncel piyasa değerine bakıldığında Chainlink’in toplam piyasa değeri 6,54 milyar dolara ulaştı. İşlem hacminde ise 24 saatlik dönemde 210 milyon dolar seviyesinde işlem gerçekleşti. Halen dolaşımdaki toplam LINK miktarı ise 727 milyonun üzerinde.

Chainlink’in tarihi zirvesi olan 52,70 dolardan yüzde 83 seviyesinde gerilemiş olması, 2021 boğa piyasasından bu yana yaşanan geri çekilmenin boyutunu yansıtıyor. Son verilere göre token’ın günlük fiyat aralığı ise 8,98 ile 9,17 dolar arasında sınırlandı.

Kısa vadeli grafikler, ani hareketlerin ardından piyasanın genel olarak 9 dolar civarında dalgalandığını gösteriyor. Özellikle fiyatın 9 doların üzerine çıksa da hızla bu bölgeye geri dönmesi, piyasada belirgin bir yön tayin edilmediğini ortaya koyuyor.

Teknik olarak Bollinger Bantları incelendiğinde, üst bant 9,39 dolar, orta bant ise 8,86 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta bandın üzerinde tutunuyor olması, önceki düşüşlerin aksine yapının toparlanmaya başladığına işaret ediyor.

Günlük kapanışlarda LINK’in sık sık 9 doların hemen altına çekildiği, ancak özellikle 8,86 dolar bölgesinde alıcıların piyasayı desteklemeyi başardığı gözlemleniyor.

Sonuç olarak Chainlink’in kısa vadede 8,86 – 9,39 dolar bandında hareket etmesi ve piyasada yüksek bir yön arayışının sürmesi bekleniyor. Eğer alıcılar kritik direnç bölgelerini aşarsa, yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir.