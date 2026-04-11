DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 1 yıllık düşüşü kırdı kritik 0.09 seviyesinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 1 yıllık düşüş trendini kırarak yön değiştirdi.
  • 📊 0.09 dolar seviyesi kısa vadede kritik eşik olarak izleniyor.
  • 📉 Hacim zayıf kalırsa yeniden baskı ve yatay seyir riski var.
  • ⚠️ Ama asıl beklenti sosyal ilgiyle yeni yükseliş dalgası. #Dogecoin
COINTURK

Dogecoin, uzun süredir devam eden düşüş trendini kırarak piyasada dikkat çeken bir teknik gelişmeye imza attı. Yaklaşık bir yıldır fiyatı baskılayan alçalan direnç çizgisinin aşılması, satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor.

Teknik kırılım sonrası kritik eşik takip ediliyor

Son hareketle birlikte Dogecoin’in piyasa yapısında değişim sinyalleri ortaya çıkmış durumda. Analistler, bu kırılımın trend dönüşü açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor.

Önümüzdeki süreçte en kritik seviye olarak 0,09 dolar öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde alıcıların daha güçlü bir şekilde devreye girmesi beklenebilir.

Kırılım, teknik olarak satış baskısının azaldığını gösterse de henüz net bir yükseliş trendinin teyit edildiği söylenmiyor. Momentumun devam etmesi durumunda fiyatın daha yüksek direnç bölgelerini test etmesi mümkün görünüyor.

Öte yandan son aylarda görülen düşük zirveler serisi, uzun süreli bir düşüş yapısını oluşturmuştu. Bu yapının bozulması, piyasanın yönü açısından önemli bir değişime işaret edebilir.

Hacim eksikliği risk oluştururken beklentiler artıyor

Analistler, yükselişin devamı için işlem hacmi ve talep tarafında güçlenme gerektiğini vurguluyor. Yeterli destek gelmemesi halinde fiyatın yeniden yatay hareketlere dönmesi veya aşağı yönlü baskı görmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.

Buna rağmen teknik görünümdeki iyileşme kısa vadeli piyasa algısını olumlu yönde etkiledi. Yatırımcıların, toparlanma senaryosuna yönelik pozisyon almaya başladığı görülüyor.

Bazı değerlendirmelerde, son fiyat hareketinin artan seçim odaklı beklentilerle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Özellikle bireysel yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu dönemlerde benzer varlıkların daha fazla ilgi gördüğü biliniyor.

Geçmiş dönemlerde sosyal medya etkisinin artmasıyla Dogecoin’in benzer şekilde ivme kazandığı dikkat çekmişti. Bu eğilimin yeniden ortaya çıkabileceğine yönelik beklentiler piyasada konuşuluyor.

Buna karşın mevcut fiyat seviyeleri, varlığın tarihi zirvelerinin oldukça altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, Dogecoin’in halen toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

Haberin yazıldığı sırada Dogecoin yaklaşık 0,09386 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte fiyatın yüzde 0,1 oranında gerilediği kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

