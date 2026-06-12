Zcash’te Ironwood yükseltmesi hızlandı! Geliştiriciler hangi kritik adımlarda uzlaştı?

Zcash ağında planlanan Ironwood yükseltmesine ilişkin uygulama, denetim ve resmi doğrulama çalışmalarında son günlerde dikkat çeken ilerleme kaydedildi. Protokol ekipleri, toplulukta gündeme gelen teknik sorular ile ağın son yıllardaki en önemli güncellemelerinden birine dair başlıkları ele almak için yakın koordinasyon içinde çalıştı.

Uygulama tarafında öne çıkan kararlar

Projeye katkı sunan geliştiricilere göre, son günlerde yapılan bir dizi toplantıda uygulama ayrıntıları ve teknik şartnameler masaya yatırıldı. Görüşmelerde, Coinbase işlemlerinde Orchard havuzu paketlerinin devre dışı bırakılması, donanım cüzdanı geçiş sürecinin anchor verilerinin yetkilendirme amacıyla kullanılmasıyla iyileştirilmesi ve ZIP belgeleri ile teknik spesifikasyonların hangi sırayla tamamlanacağı konusunda uzlaşı sağlandı.

Katılımcılar, toplantılarda hem uygulama detaylarının hem de teknik belgelerin ele alındığını; Orchard havuzu paketleri, donanım cüzdanı geçişi ve ZIP dokümanlarının tamamlanma sırasına ilişkin önemli kararlar alındığını aktardı.

Zcash, gizlilik odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki protokol değişiklikleri, özellikle cüzdan uyumluluğu, işlem doğrulama akışı ve güvenlik denetimleri açısından geniş kapsamlı hazırlık gerektiriyor.

Teknik altyapı ve test süreci genişliyor

Ironwood’un teknik temeli de eş zamanlı olarak olgunlaşıyor. Ayrı ekiplerin, cüzdan odaklı işlevleri ve ağ davranışını sınamak için test ortamları kurduğu; Ironwood devreleri ile ZIP-2005 entegrasyonuna ilişkin taslakların ise inceleme aşamasında bulunduğu belirtildi. Bunun yanında denetçiler, cüzdan sağlayıcıları ve protokol mühendisleri için bir Ironwood yükseltme rehberinin hazırlanmaya başlandığı ifade edildi.

Mini sözlük: SNARK, işlemlerin içeriğini açığa çıkarmadan doğrulama yapılmasını sağlayan bir kriptografik yöntemdir. ZIP ise Zcash Improvement Proposal ifadesinin kısaltmasıdır ve ağda önerilen teknik değişikliklerin standart belge formatını ifade eder.

Resmi doğrulama ve güvenlik incelemeleri

Birden fazla mühendis ve araştırmacı, Ironwood SNARK sisteminin resmi olarak doğrulanmasına yönelik ortak bir plan üzerinde çalışıyor. Katkı sunan ekipler, birbirinden kopuk yöntemler yerine mevcut araştırmaları tek çerçevede birleştirerek süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Güvenlik başlığı ise çalışmaların merkezinde yer almayı sürdürüyor. Orchard ile bağlantılı kodlar bağımsız denetim şirketleri tarafından incelenirken, daha geniş kod tabanı üzerinde otomatik analiz platformları ile yapay zeka destekli denetim araçlarının tarama yaptığı bildirildi. Geliştiriciler, şu ana kadarki incelemelerde ciddi bir soruna rastlanmadığını aktardı.

Bu tablo, Ironwood yükseltmesinin yalnızca teknik geliştirme aşamasında değil, denetim, belge hazırlığı ve doğrulama süreçlerinde de çok katmanlı biçimde ilerlediğine işaret ediyor. Ekiplerin kısa vadede hem şartname sıralamasını netleştirmesi hem de test çıktıları üzerinden uygulama hazırlığını derinleştirmesi bekleniyor.