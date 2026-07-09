Zcash ağındaki Ironwood güncellemesi öncesinde ZEC, 505 dolar zirvesinden geri çekildi

Zcash fiyatı son yükselişin ardından 505 dolara kadar çıktıktan sonra geri çekilerek 466 dolar civarına indi. Yaklaşık yüzde 28’lik rallinin ardından görülen bu düzeltmede, yatırımcıların 500 dolar eşiğine yakın bölgede kar alması etkili oldu. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

Geri çekilmede 500 dolar bölgesi öne çıktı

Piyasadaki satış baskısı, 500 dolar çevresinde biriken kaldıraçlı uzun pozisyonların çözülmesiyle arttı. Bu tablo, uzun pozisyon tasfiyelerinin hız kazanmasına zemin hazırladı. Buna rağmen ZEC, teknik analistlerin kritik gördüğü 440 dolar destek bölgesinin üzerinde kaldı.

Santiment verileri, sosyal ilginin fiyat hareketiyle ters yönde seyrettiğini gösterdi. Yaklaşık bir ay önce günlük ZEC paylaşımları 1.116’ya çıkarken fiyat 362 dolar civarında yerel dip yaptı. Orchard korumalı havuzundaki güvenlik açığına ilişkin açıklamaların da aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Sonrasında günlük paylaşım sayısı 24 ile 69 bandına gerilerken ZEC fiyatı dip seviyeden yaklaşık yüzde 29 toparlandı.

Santiment, bir ay önce ZEC için oluşan yoğun sosyal gürültünün dip seviyeye işaret ettiğini, sonrasındaki sessizliğin ise toparlanma sürecine eşlik ettiğini vurguluyor.

Ironwood güncellemesi temmuz sonunda devreye girecek

Temmuz ayının sonlarına planlanan Ironwood güncellemesi, Zcash’in gizlilik sağlayan korumalı havuzlarında fark edilmeden enflasyon yaratılmasına yol açabilecek açıkları kapatmayı amaçlıyor. Bu adım, haziran ayında Orchard açığı için uygulanan acil yamayı daha kapsamlı bir çözüme dönüştürecek.

Mini sözlük: Korumalı havuz, Zcash ağında işlem ayrıntılarını gizlemeye yarayan yapı olarak kullanılıyor. Ironwood güncellemesi ise bu alandaki sahte coin üretimi riskini ortadan kaldırmaya dönük kriptografik doğrulamalar içeriyor.

Zcash ayrıca azami 21 milyon ZEC arzının yüzde 80’inin çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme, arz kıtlığı tartışmalarını yeniden öne taşıdı. Geliştirici ekip, madencilik ödülleri zamanla azalırken ağ güvenliğini desteklemeyi hedefleyen Network Sustainability Mechanism yapısına da dikkat çekti.

Teknik görünümde 480 ile 490 dolar aralığı belirleyici

Grafiklerde 490 dolar çevresinde birden fazla direnç seviyesi üst üste geliyor. 0.786 Fibonacci düzeltme seviyesi, Bollinger Bantları’nın üst sınırı ve yatay direnç aynı bölgede kesişiyor. Analist CryptDollar, günlük grafikte bu alanın ana mücadele bölgesi olduğunu değerlendiriyor.

Trader Ardi, alçalan trend çizgisi ile yatay direncin 480 dolar civarında birleştiğini belirtiyor. Ardi’ye göre günlük kapanışın bu seviyenin üzerine yerleşmesi halinde önce 500 dolar, ardından 540 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Ardi, 480 dolar çevresindeki bileşik direncin aşılması durumunda ZEC için 500 ile 540 dolar aralığına uzanan yeni bir ivmenin oluşabileceğini belirtiyor.

Gösterge Seviye Anlamı Destek 440 dolar Korunan kritik bölge Direnç 480 dolar Bileşik direnç alanı Direnç 490 dolar Çoklu teknik eşik Hedef bölge 500 ile 540 dolar Yukarı yönlü senaryo

Yükseliş beklentisine karşı temkinli yorumlar da var

Chaikin Money Flow göstergesi 0.13 seviyesinde bulunurken birikim baskısının dağıtımdan güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Aroon Up göstergesi yüzde 92’nin üzerinde kalırken, TradingView’in toplu hareketli ortalama görünümü güçlü alım sinyali veriyor. Buna karşılık momentuma dayalı osilatörler daha nötr bir tablo çiziyor.

Öte yandan tüm analistler yükseliş görüşünü paylaşmıyor. Aladdin_LCA, günlük grafikte omuz baş omuz formasyonu ile anti butterfly harmonik yapısının geliştiğini savunuyor. Analiste göre güçlü direncin net biçimde aşılması ya da yeni bir yapısal dip oluşması görülmeden agresif uzun pozisyonlar risk taşıyabilir. CoinGlass verileri de 480 ile 500 dolar arasında yoğun kısa pozisyon tasfiye kümeleri bulunduğunu, 450 dolar civarında ise uzun pozisyon likiditesinin toplandığını gösteriyor.