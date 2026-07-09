Sony Bank, ABD’de dolar stabilcoin ihracı için koşullu ön onay aldı

Sony Financial Group bünyesindeki çevrim içi kredi kuruluşu Sony Bank, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden dolar stabilcoin ihracı ve yönetimi için kurulacak ulusal tröst bankasına yönelik koşullu ön onay aldı. Şirket, Connectia Trust adıyla kurulacak iştirak üzerinden yalnızca dolar cinsinden stabilcoin çıkarma ve yönetme faaliyetlerine odaklanmayı planlıyor.

Onayın kapsamı ve zamanlama

Verilen izin, doğrudan faaliyete başlama yetkisi anlamına gelmiyor. OCC, Sony Bank’e nihai onaydan önce geçici ve koşullu bir onay sundu. Tamamı Sony Bank’e ait olacak Connectia Trust için 40 milyon dolarlık başlangıç sermayesi ayrıldı. Faaliyetlerin 2027’de başlaması hedefleniyor.

Connectia Trust’ın başvurusunda mevduat kabulü, kredi verme veya ödeme hizmeti gibi geleneksel bankacılık faaliyetleri yer almıyor. Yapının tek amacı dolar stabilcoin ihracı ve yönetimi olarak tanımlandı.

Şirket, OCC’nin nihai onayı dahil tüm izinler tamamlanmadan hiçbir ticari faaliyetin, stabilcoin ihracı da dahil olmak üzere, yürütülmeyeceğini bildirdi.

OCC, ABD’de ulusal bankalar ve tröst kuruluşlarını denetleyen federal kurum olarak biliniyor. Bu nedenle alınan koşullu onay, yalnızca Tokyo merkezli bir finans grubunun genişlemesi değil, aynı zamanda ABD’deki düzenlenmiş stabilcoin piyasasına büyük şirketlerin girişini gösteren yeni bir adım niteliği taşıyor.

Sony’nin hedefi doğrudan ihraççı olmak

Sony, stabilcoin alanına daha önce de girmeyi değerlendirmişti. Şirketin Aralık 2025’te Kaliforniya merkezli Bastion Platforms ile iş birliği yaptığı, tokenin ihracı, saklanması ve rezerv yönetimi için bu yapının öngörüldüğü aktarıldı. Ancak ulusal tröst lisansı, Sony’nin bu alanda daha doğrudan bir konum elde etmesini sağlayabilir.

Klaros Group yöneticisi ve eski OCC düzenleyicisi Roman Goldstein, bu lisansla Sony’nin kayıtlardaki doğrudan ihraççı konumuna geçtiğini ve düzenleyiciyle doğrudan temas kurabildiğini vurguladı.

Bu yapı sayesinde Sony’nin ihraç, saklama, transfer ve geri ödeme süreçlerini tek bir federal denetim altında toplaması amaçlanıyor. Şirket ayrıca dolar tokenlerini hazine işlemleri, sınır ötesi ödemeler ve video oyunları, anime, film ile müzik gibi eğlence ürünlerindeki uygulama içi satın alımlarda kullanmayı değerlendiriyor. Böylece kart ağlarına ödenen işlem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Eleştiriler ve düzenleyici riskler

Başvuru süreci, ABD’deki bazı bankacılık çevreleri ve tüketici savunucularının eleştirileriyle karşılaştı. Bank Policy Institute, bu yapının ticaret ile bankacılık faaliyetleri arasındaki uzun süredir korunan ayrımı zorlayabileceğini savundu. Independent Community Bankers of America ise tröst yapısında mevduat sigortası bulunmamasının, olası bir çöküşte müşteriler açısından risk yaratabileceği uyarısında bulundu.

National Community Reinvestment Coalition da benzer biçimde, dijital varlık şirketlerinin bankalarla benzer federal statü elde ederken aynı kamusal yükümlülüklere tabi olmayabileceğini öne sürdü. Buna rağmen OCC’nin mevcut hukuk yorumuna dayanarak süreci ilerlettiği belirtiliyor. Düzenleyicinin, Sony’nin ABD biriminde tam zamanlı ve özel görevli bir mali işler yöneticisi atanmasını isteyebileceği de konuşuluyor.

Piyasada izlenecek sonraki adımlar

Connectia Trust’ın stabilcoin ihraç edebilmesi için OCC’den nihai onay alması ve Japon düzenleyicilerin iznini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca Sony tarafında bu yapıyı yönetecek üst düzey ismin henüz açıklanmadığı görülüyor. Bu nedenle 2027 hedefi, yalnızca düzenleyici süreçlerin zamanında sonuçlanmasına bağlı bulunuyor.

Sony’nin süreci, finans dışı büyük şirketlerin ABD dolarına endeksli token sistemine ne ölçüde girebileceğini gösterecek bir test alanı olarak izleniyor. Circle, Ripple ve Paxos gibi daha önce tröst lisansı alan şirketlerin ardından Sony’nin de aynı kulvara yönelmesi, stabilcoin piyasasında rekabetin yalnızca kripto şirketleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.