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STABILCOIN

Stabilcoin arzı hazirandan beri 10 milyar doların üzerinde geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stabilcoin piyasasında Mayıs 2026’daki zirveden sonra 10 milyar doların üzerinde daralma yaşandı.
  • 📉 Düşüşün büyük bölümü, $USDT ve USDC arzındaki toplam gerilemeden kaynaklandı.
  • 💵 Haziranda toplam stabilcoin arzı 7,7 milyar dolar azalarak 312,23 milyar dolara indi.
  • 📊 Tokenize gerçek dünya varlıkları aynı dönemde büyürken kripto likiditesindeki zayıflık sürdü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Stabilcoin piyasası, Mayıs 2026’da görülen rekor seviyenin ardından 10 milyar doların üzerinde daraldı. Haziran ayında toplam arz 7,7 milyar dolar azalarak yaklaşık 312,23 milyar dolara indi. Bu, TerraUSD çöküşünün yaşandığı Mayıs 2022’den bu yana aylık bazda kaydedilen en sert dolar bazlı gerileme oldu.

İçindekiler
1 Piyasadaki daralmanın ana kaynağı
2 Likidite ve kripto varlıklar üzerindeki etkisi
3 Tokenize varlıklarda ayrışma dikkat çekti
4 Düzenlemeler ve izlenecek veriler

Piyasadaki daralmanın ana kaynağı

DefiLlama verilerine göre piyasadaki en büyük iki stabilcoin olan USDT ve USDC, küresel likiditedeki ağırlığını korudu. Tether tarafından çıkarılan USDT’nin arzı yaklaşık 184,15 milyar dolara, Circle’ın USDC arzı ise 73,41 milyar dolara geriledi. Tether, dolar sabitli stabilcoin ihraç eden en büyük şirketlerden biri olarak öne çıkarken, Circle da özellikle düzenlemelere uyum vurgusuyla biliniyor.

USDT, Mayıs ayındaki yaklaşık 190 milyar dolarlık seviyesinden 6 milyar dolar düşerken, USDC de Mart ayındaki yaklaşık 80 milyar dolarlık düzeyinden 7 milyar dolar geriledi. Toplam piyasadaki küçülmenin büyük bölümü bu iki varlıktaki çözülmeden kaynaklandı. Daha küçük ve düzenlemeye tabi bazı ihraççılar aynı dönemde büyüme kaydetse de bu artış, lider iki token’daki düşüşü telafi etmeye yetmedi.

Wincent kıdemli direktörü Paul Howard, son gerilemeyi sınırlı bir geri çekilme olarak nitelendirirken sektörün uzun vadede büyüme potansiyelini koruduğunu vurguluyor.

Howard’ın değerlendirmesine göre mevcut daralma, 2022’de Terra protokolünün çöküşü ve bazı kreditörlerin sarsılmasıyla görülen yüzde 26’lık küçülmeyle kıyaslandığında daha sınırlı kaldı. Mevcut tabloda dolar sabitinin bozulduğu geniş çaplı bir kırılma ya da sistemik bir kriz işareti görülmedi.

Likidite ve kripto varlıklar üzerindeki etkisi

Stabilcoin’ler, merkezi ve merkeziyetsiz platformlarda işlemlerin takası ile fiyatlama tarafında temel araçlardan biri olarak kullanılıyor. Bu nedenle arzın azalması, yatırımcıların banka dolarına dönüş yaptığını ya da kripto piyasasından sermaye çıktığını gösterebilir. Böyle bir gerileme, Bitcoin, Ether ve diğer dijital varlıklara dolar bazlı alım gücünü de zayıflatabilir.

Haziran ayındaki düşüş, kripto yatırım ürünleri açısından da zayıf bir döneme denk geldi. ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri, aynı ay içinde 4 milyar doların üzerinde çıkış gördü. Bu performans, söz konusu ürünlerin işlem görmeye başlamasından bu yana en kötü aylık tablo olarak kayda geçti.

Tokenize varlıklarda ayrışma dikkat çekti

Buna karşılık tokenize gerçek dünya varlıkları daha farklı bir seyir izledi. Zincir üstü değerleme 2026 içinde 30 milyar doların üzerine çıktı. Büyümede tokenize Hazine ürünleri, yatırım fonları ve özel kredi ürünleri etkili oldu.

CoinDesk Research verileri, tokenize hisse senedi işlemlerinde de belirgin bir artışa işaret etti. Haziran ayında işlem hacmi yüzde 145 yükselerek 3,86 milyar dolarla rekor kırdı. Bu tablo, kripto piyasasında likidite zayıf kalsa da blokzincir tabanlı finansal ürünlere talebin sürdüğünü gösterdi.

Düzenlemeler ve izlenecek veriler

ABD’de kabul edilen GENIUS Act, ödeme amaçlı stabilcoin’ler için federal düzeyde bir çerçeve oluşturdu. Düzenleme; müşteri kimlik doğrulaması, yaptırımlar ve rezerv yükümlülükleri gibi başlıklarda yeni standartlar getiriyor.

Mevcut geri çekilmenin Terra dönemindeki kadar sert olmadığı, USDT ve USDC’nin dolara yakın seyrini koruduğu görülüyor. Önümüzdeki aylarda ek düşüş yaşanması, piyasadan likidite çıkışının güçlendiğine işaret edebilir. Buna karşılık arzın yeniden toparlanması, son daralmanın büyüme döneminin ardından gelen geçici bir soluklanma olarak değerlendirilmesine yol açabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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