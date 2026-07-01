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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’da ağ ayrılığı riski büyüdü! Ağustos öncesi hangi senaryo öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de BIP 110 tartışması, ağustos başı öncesinde yeni bir ayrılık riskini öne çıkardı.
  • 📊 Günlük 621 binin üzerindeki işlemin ve trafiğin yüzde 67’den fazlasının ordinals ile bağlantılı olduğu görüldü ve bu durum $BTC’de tartışmayı büyüttü.
  • ⚙️ Madenci ve düğüm desteğinin sınırlı kalması, teklifin uzlaşı yerine zincir bölünmesi riski doğurabileceğini gösterdi.
  • 🧩 Etkinleşme tarihine yaklaşılırken bazı cüzdanlarda uyumluluk sorunu yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin 60 bin dolar eşiğini yeniden aşmaya çalışırken, ağ içinde yeni bir bölünme tartışması öne çıktı. BIP 110 adlı teklif, ordinals ve NFT benzeri ek verilerin Bitcoin bloklarına yazılmasını sınırlandırmayı hedefliyor. Teklifin ağustos başında, 961.632 blok yüksekliğinde devreye girmesi planlanıyor.

İçindekiler
1 Toplulukta eski tartışma yeniden alevlendi
2 İşlem trafiğinde ordinals ve runes ağırlığı sürüyor
3 BIP 110 için destek sınırlı görünüyor
4 Cüzdan kullanıcıları için dikkat uyarısı öne çıktı

Toplulukta eski tartışma yeniden alevlendi

Bitcoin topluluğunda uzun süredir ödeme odaklı kullanım ile zincir üstüne ek veri yazılması arasında görüş ayrılığı bulunuyor. BIP 110’u destekleyen kesim, Bitcoin’in öncelikle bir ödeme ağı olarak çalışması gerektiğini savunuyor. Bu gruba göre ordinals, runes ve NFT işlemleri ağın asli amacı dışında kalıyor ve gereksiz yük oluşturuyor.

Blockstream kurucusu Adam Back, Bitcoin ağının spam olarak görülen işlemleri taşımaması gerektiğini savunuyor.

Blockstream, Bitcoin altyapısı ve yan zincir çözümleri geliştiren önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Şirketin kurucusu Adam Back de uzun süredir Bitcoin ekosistemindeki en tanınan isimlerden biri kabul ediliyor.

İşlem trafiğinde ordinals ve runes ağırlığı sürüyor

Veriler, Bitcoin ağındaki işlemlerin yüzde 67’sinden fazlasının halen ordinals ve runes ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ağda günlük işlem sayısı 621 binin üzerine çıkarken, günlük ücret geliri yaklaşık 2,3 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Blokların yüzde 91’inden fazlasının dolu olması da ağda atıl kapasitenin sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Buna karşın işlem havuzunda belirgin bir tıkanıklık görülmüyor. NFT piyasasındaki yavaşlamaya rağmen token basımı, ordinals ve benzeri kayıtların üretimi sürüyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar söz konusu işlemleri meşru görüyor ve bunların ağın ekonomik faaliyetini desteklediğini düşünüyor.

BIP 110 için destek sınırlı görünüyor

Teklifin destekçileri yeterli sayıda düğümün güncellemeyi benimsemesini bekliyor. Ancak mevcut sinyaller, madenciler ve düğümler tarafında desteğin oldukça sınırlı kaldığına işaret ediyor. Bu tablo, ağustos başındaki etkinleşme tarihine rağmen Bitcoin ağının tek bir yönde ilerlemeyebileceği yorumlarını güçlendirdi.

Olası senaryolardan birinde madenciler normal blokları üretmeyi sürdürebilir. Aynı anda BIP 110’u benimseyen taraf da kendi kurallarına uygun blokları onaylamaya başlayabilir. Böyle bir durumda Bitcoin ağı, ordinals işlemlerini taşımaya devam eden zincir ile daha katı kuralları uygulayan alternatif zincir arasında fiilen iki farklı sürüme ayrılabilir.

Bu ihtimal, geçmişte Bitcoin Cash ayrışmasının yaşandığı sert çatallanma dönemini yeniden gündeme getirdi. Bununla birlikte BIP 110’un geniş uzlaşı sağlayamaması halinde, sınırlı destekle yoluna devam etmesi veya zamanla blok üretiminin zayıflaması da olasılıklar arasında bulunuyor.

Cüzdan kullanıcıları için dikkat uyarısı öne çıktı

Kısa vadede en dikkat çekici riskin kullanıcı tarafında ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Etkinleşme tarihi çevresinde bazı Bitcoin cüzdanlarının düzgün çalışmaması ihtimali bulunuyor. Özellikle BIP 110 paketi içinde anılan Bitcoin Knots cüzdanının da sorun yaşayabileceği, bazı coin’lerin geçici olarak harcanamaz hale gelebileceği belirtiliyor.

Mini sözlük: Bitcoin Knots, Bitcoin yazılımının alternatif bir istemcisidir. Ağ kurallarını doğrulayan düğümlerde kullanılabilir ve Bitcoin Core’a göre bazı farklı politika tercihleri içerebilir.

Bu nedenle ağustos başındaki blok yüksekliği yaklaşırken kullanıcıların işlem gönderirken ve cüzdan uyumluluğunu kontrol ederken daha temkinli davranması bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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