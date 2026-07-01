Kayıt Banner
Tether (USDT)

AB düzenlemesi MiCA yürürlüğe girerken lisanslı Avrupa borsaları USDT işlemlerini kaldırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MiCA’nın 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle lisanslı Avrupa borsaları $USDT işlemlerini kaldırdı.
  • 📌 Circle, USDC ve EURC ile yeni kurallara uyum sağladığı için Avrupa’da öne çıktı.
  • 🏦 BNY Mellon’un son tarihten bir gün önce başlattığı USDC desteği, Circle’ın kurumsal konumunu güçlendirdi.
  • 📊 MiCA öncesinde kayıtlı yaklaşık 1.200 şirketten sadece 210’u tam CASP yetkisi alabildi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi MiCA, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin devreye alınmasıyla birlikte lisanslı kripto para borsaları, stabilcoin Tether’in USDT işlemlerini platformlarından hızla çıkarmaya başladı. Bu süreçte Circle, düzenlemeye uyumlu ürünleriyle boşalan alanda öne çıktı.

İçindekiler
1 Circle uyum sağladı, Tether geri çekildi
2 Kurumsal destek Circle’ın elini güçlendirdi
3 MiCA’nın etkisi stabilcoinlerle sınırlı kalmadı

Circle uyum sağladı, Tether geri çekildi

Circle, MiCA kapsamındaki değişikliklere önceden hazırlanarak dolar bazlı USDC ve euro bazlı EURC stabilcoinlerini yeni kurallarla uyumlu hale getirdi. Piyasa değeri en yüksek on stabilcoin arasında MiCA şartlarını karşılayan tek ihraççı Circle oldu. Circle, ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak özellikle USDC ile stabilcoin pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alıyor.

Tether ise MiCA kapsamında gerekli görülen elektronik para ihraç başvurusunu yapmadı. Bunun sonucunda yaklaşık 185 milyar dolarlık USDT arzı, lisanslı Avrupa borsalarında erişilemez hale geldi. Böylece Avrupa’daki düzenlenmiş işlem platformlarında likidite yapısı da yeniden şekillenmeye başladı.

Tether yönetimi, MiCA’nın rezervlerin %60’ının Avrupa bankalarında tutulmasını istemesinin ayrı riskler doğurduğunu savunurken, şirketin bu nedenle Avrupa dışındaki pazarlara odaklanmayı tercih ettiği görülüyor.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, şirketin tutumunu kamuoyu önünde savundu. Ardoino, rezerv yapısının yeni kurallara göre değiştirilmesinin ek riskler oluşturabileceğini dile getirdi. Tether yönetimi, rezerv modelini Avrupa standartlarına uyarlamak yerine Avrupa Birliği dışındaki pazarlara ağırlık vermeyi seçti.

Kurumsal destek Circle’ın elini güçlendirdi

Zamanlama da Circle lehine gelişti. Son tarihten bir gün önce BNY Mellon, USDC desteğini başlattığını açıkladı. Böylece kurumsal müşteriler, bankanın hizmeti üzerinden USDC tutabilecek, transfer edebilecek, ihraç edebilecek ve yakabilecek. BNY Mellon, dünyanın en büyük saklama bankalarından biri olarak kurumsal finans tarafında geniş bir etkiye sahip bulunuyor.

Mini sözlük: CASP, MiCA kapsamında kullanılan “kripto varlık hizmet sağlayıcısı” lisansını ifade eder. Bu yetki, saklama, alım satım ve transfer gibi hizmetlerin AB genelinde düzenlenmiş biçimde sunulabilmesi için gerekiyor.

Avrupa borsalarındaki değişimle BNY Mellon’un hamlesi aynı haftaya denk gelince, Circle hem düzenleyici hem de kurumsal tarafta önemli bir ivme yakaladı. Bu durum, yalnızca stabilcoin rekabeti açısından değil, piyasanın hangi ihraççılar etrafında şekilleneceği bakımından da dikkat çekiyor.

MiCA’nın etkisi stabilcoinlerle sınırlı kalmadı

Düzenlemenin sonuçları yalnızca USDT ve USDC ile sınırlı değil. MiCA öncesinde ulusal düzeyde kayıtlı yaklaşık 1.200 kripto şirketinden sadece 210 kadarı tam kapsamlı CASP yetkisi alabildi. Bu sayı, toplamın yaklaşık %17’sine karşılık geliyor.

BaşlıkDurum
MiCA öncesi kayıtlı şirket sayısıYaklaşık 1.200
Tam CASP yetkisi alan şirket sayısıYaklaşık 210
Oran%17

MiCA sonrasında düzenlenmiş platformlar artık USDT üzerinden likidite sunamazken, Circle uzun süredir kurduğu stratejiyle bu alanı doldurmaya hazır görünüyor.

Ortaya çıkan tablo, konunun yalnızca düzenleyici uyumla ilgili olmadığını gösteriyor. Circle birkaç yıldır uzun vadeli bir hazırlık yürütürken, Tether Avrupa pazarında geri adım attı. Tether’in ileride Avrupa lisansı için başvuru yapması hala mümkün olsa da, şu aşamada buna dair net bir işaret bulunmuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tether danışmanı Gurbacs, Bitcoin’in zayıf performansını sektördeki spekülatif gürültüye bağladı

Tether Gold cephesinde dikkat çeken ortaklık duyuruldu! XAUT sahiplerini hangi yeni imkan bekliyor?

Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Tether’in Bitcoin’i geride bırakabileceğini ve Bitcoin’in $10.000’a düşebileceğini öngörüyor

USDT 191,5 milyar dolara çıktı! Ethereum’u geçen bu veri piyasada neyi değiştiriyor?

İngiltere’de Nigel Farage, Christopher Harborne’dan aldığı 5 milyon sterlinlik hediyeyle ilgili incelemeye karşı çıktı

Brezilya’da 170 milyon kullanıcıya açılan yeni hamle! Stabilcoin ödemelerinde neler değişecek?

USDT Venezuela’da 800 bolivarı aştı! Piyasada dengeler neden değişiyor?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı ABD’li savcılar, Goliath Ventures yöneticisinin en az $250 milyon zarara yol açan kripto dolandırıcılığını kabul ettiğini açıkladı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’da ağ ayrılığı riski büyüdü! Ağustos öncesi hangi senaryo öne çıkıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’da ağ ayrılığı riski büyüdü! Ağustos öncesi hangi senaryo öne çıkıyor?
BITCOIN (BTC)
ABD’li savcılar, Goliath Ventures yöneticisinin en az $250 milyon zarara yol açan kripto dolandırıcılığını kabul ettiğini açıkladı
Kripto Para
Bitcoin haziranda %20 geriledi! Aylık grafikte görülen sinyal neden endişe yaratıyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
AAVE için 2031 hedefi $620 olarak hesaplandı
DEFI
XRP 26 Haziran 2026’da $1.009’a gerileyerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü
RIPPLE (XRP)
Lost your password?