AB düzenlemesi MiCA yürürlüğe girerken lisanslı Avrupa borsaları USDT işlemlerini kaldırdı

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi MiCA, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin devreye alınmasıyla birlikte lisanslı kripto para borsaları, stabilcoin Tether’in USDT işlemlerini platformlarından hızla çıkarmaya başladı. Bu süreçte Circle, düzenlemeye uyumlu ürünleriyle boşalan alanda öne çıktı.

Circle uyum sağladı, Tether geri çekildi

Circle, MiCA kapsamındaki değişikliklere önceden hazırlanarak dolar bazlı USDC ve euro bazlı EURC stabilcoinlerini yeni kurallarla uyumlu hale getirdi. Piyasa değeri en yüksek on stabilcoin arasında MiCA şartlarını karşılayan tek ihraççı Circle oldu. Circle, ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak özellikle USDC ile stabilcoin pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alıyor.

Tether ise MiCA kapsamında gerekli görülen elektronik para ihraç başvurusunu yapmadı. Bunun sonucunda yaklaşık 185 milyar dolarlık USDT arzı, lisanslı Avrupa borsalarında erişilemez hale geldi. Böylece Avrupa’daki düzenlenmiş işlem platformlarında likidite yapısı da yeniden şekillenmeye başladı.

Tether yönetimi, MiCA’nın rezervlerin %60’ının Avrupa bankalarında tutulmasını istemesinin ayrı riskler doğurduğunu savunurken, şirketin bu nedenle Avrupa dışındaki pazarlara odaklanmayı tercih ettiği görülüyor.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, şirketin tutumunu kamuoyu önünde savundu. Ardoino, rezerv yapısının yeni kurallara göre değiştirilmesinin ek riskler oluşturabileceğini dile getirdi. Tether yönetimi, rezerv modelini Avrupa standartlarına uyarlamak yerine Avrupa Birliği dışındaki pazarlara ağırlık vermeyi seçti.

Kurumsal destek Circle’ın elini güçlendirdi

Zamanlama da Circle lehine gelişti. Son tarihten bir gün önce BNY Mellon, USDC desteğini başlattığını açıkladı. Böylece kurumsal müşteriler, bankanın hizmeti üzerinden USDC tutabilecek, transfer edebilecek, ihraç edebilecek ve yakabilecek. BNY Mellon, dünyanın en büyük saklama bankalarından biri olarak kurumsal finans tarafında geniş bir etkiye sahip bulunuyor.

Mini sözlük: CASP, MiCA kapsamında kullanılan “kripto varlık hizmet sağlayıcısı” lisansını ifade eder. Bu yetki, saklama, alım satım ve transfer gibi hizmetlerin AB genelinde düzenlenmiş biçimde sunulabilmesi için gerekiyor.

Avrupa borsalarındaki değişimle BNY Mellon’un hamlesi aynı haftaya denk gelince, Circle hem düzenleyici hem de kurumsal tarafta önemli bir ivme yakaladı. Bu durum, yalnızca stabilcoin rekabeti açısından değil, piyasanın hangi ihraççılar etrafında şekilleneceği bakımından da dikkat çekiyor.

MiCA’nın etkisi stabilcoinlerle sınırlı kalmadı

Düzenlemenin sonuçları yalnızca USDT ve USDC ile sınırlı değil. MiCA öncesinde ulusal düzeyde kayıtlı yaklaşık 1.200 kripto şirketinden sadece 210 kadarı tam kapsamlı CASP yetkisi alabildi. Bu sayı, toplamın yaklaşık %17’sine karşılık geliyor.

Başlık Durum MiCA öncesi kayıtlı şirket sayısı Yaklaşık 1.200 Tam CASP yetkisi alan şirket sayısı Yaklaşık 210 Oran %17

MiCA sonrasında düzenlenmiş platformlar artık USDT üzerinden likidite sunamazken, Circle uzun süredir kurduğu stratejiyle bu alanı doldurmaya hazır görünüyor.

Ortaya çıkan tablo, konunun yalnızca düzenleyici uyumla ilgili olmadığını gösteriyor. Circle birkaç yıldır uzun vadeli bir hazırlık yürütürken, Tether Avrupa pazarında geri adım attı. Tether’in ileride Avrupa lisansı için başvuru yapması hala mümkün olsa da, şu aşamada buna dair net bir işaret bulunmuyor.