Tether, Arjantinli dijital banka Ualá’ya 20 milyon dolar yatırdı

Stabilcoin ihraççısı Tether’in, Latin Amerika’daki büyüme planları kapsamında Arjantin merkezli dijital banka Ualá’ya 20 milyon dolar yatırım yaptığı aktarıldı. Söz konusu yatırım, şirketin bölgede finans ve kripto altyapısına yönelik son hamleleri arasında yer aldı.

197 milyon dolarlık turda yer aldı

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre yatırım, Ualá’nın mart ayında duyurduğu 197 milyon dolarlık hisse finansmanı turunun parçası oldu. Bu tura Allianz X liderlik etti. Ualá, o dönemde Tether’in tura katıldığını açıklamıştı ancak yatırım tutarını paylaşmamıştı.

Mini sözlük: Ualá, Arjantin merkezli bir dijital finans platformu olarak banka hesabı, kart, kredi ve yatırım hizmetleri sunuyor. Allianz X ise Allianz Grubu’nun dijital büyüme odaklı yatırım kolu olarak biliniyor.

Tether’in Ualá yatırımının, mart ayında duyurulan 197 milyon dolarlık sermaye turunun içinde yer aldığı ve şirketin tutarı o aşamada açıklamadığı belirtiliyor.

Tether, konuya ilişkin doğrudan bir doğrulama yapmadı. Şirketten yatırım tutarına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Latin Amerika odağı güçleniyor

Bu adım, Tether’in Latin Amerika pazarına yönelik daha geniş stratejisinin devamı niteliğinde görünüyor. Şirket, temmuz ayının başında Brezilya merkezli kripto para borsası Mercado Bitcoin‘e de 20 milyon dolar yatırım açıkladı. Bu kaynağın, platformun bölge genelindeki zincir üstü altyapısını genişletmek için kullanılacağı kaydedildi.

Nisan ayında ise Tether, Arjantinli kripto platformu Belo’nun 14 milyon dolarlık A Serisi yatırım turuna liderlik etti. Tura Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures, G2 ve mevcut yatırımcılar da katıldı.

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USDT’nin piyasa değeri 184,4 milyar dolara ulaştı

Tether, dünyanın en büyük stabilcoin’i olan USDt’yi ihraç ediyor. CoinMarketCap verilerine göre USDt’nin piyasa değeri 184,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tether’in son aylarda Arjantin ve Brezilya odaklı yatırımları artırması, Latin Amerika’da hem dijital finans hem de zincir üstü altyapıya daha fazla ağırlık verdiğine işaret ediyor.

Şirketin son yatırımları, özellikle yüksek enflasyon ve dijital finans talebinin güçlü seyrettiği Latin Amerika pazarında daha görünür hale geldi. Bu süreçte Tether, hem kripto platformlarına hem de daha geniş finansal teknoloji alanına sermaye ayırmayı sürdürüyor.