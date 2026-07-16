Grayscale, Bitcoin madenciliği ETF’ini yapay zeka odaklı fona dönüştürecek

Grayscale, kripto varlıklara odaklanan yatırım ürünlerinden birinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Grayscale Bitcoin Miners ETF adıyla işlem gören MNRS kodlu fonu, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına yönelen yeni bir yapıyla yeniden konumlandırmayı planlıyor.

Ad ve endeks değişikliği planlanıyor

Mevcut plana göre Grayscale Bitcoin Miners ETF’nin adının 15 Eylül 2026 civarında Grayscale AI Compute ETF olarak değiştirilmesi bekleniyor. Fonun dayanak endeksi olan Indxx Bitcoin Miners Index de Indxx High Performance Computing Index adını alacak.

Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Son değişiklikle birlikte fonun yatırım çerçevesi de yeniden şekillenecek. Yapı artık ağırlıklı olarak Bitcoin madenciliğiyle bağlantılı şirketleri izlemek yerine, yapay zeka geliştirme sürecini destekleyen veri merkezleri, hesaplama donanımları ve benzeri yüksek performanslı teknoloji altyapılarına odaklanacak.

Fonun yeni yapısında odak, Bitcoin madenciliği şirketlerinden yapay zeka için gerekli veri merkezi ve hesaplama altyapısı sunan işletmelere kayacak.

Fonun stratejisi değişiyor

MNRS, Ocak 2025’te yatırımcılara Bitcoin madenciliği şirketlerine ve daha geniş madencilik ekosistemine erişim sağlamak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Fonun portföyünde Marathon Digital, Riot Platforms ve Core Scientific gibi sektörün öne çıkan şirketleri yer aldı.

Yeni strateji, bazı Bitcoin madencilerinin kripto para faaliyetlerinin ötesine geçme arayışıyla da örtüşüyor. Bu şirketlerin bir bölümü, büyük ölçekli veri merkezleri, enerji altyapısı ve özel ekipman erişimi gibi mevcut avantajlarını kullanarak yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına açılmaya çalışıyor.

Riot Platforms ve Marathon Digital gibi şirketler, veri merkezi kaynaklarına yönelik talebin artmasıyla birlikte yapay zeka iş yükleri için hesaplama kapasitesi sunma seçeneklerini değerlendirdi. Bu yönelim, madencilik şirketlerinin yalnızca kripto odaklı yapılar olmaktan çıkıp daha geniş bir dijital altyapı sağlayıcısına dönüşebileceğine işaret ediyor.

Başlık Eski yapı Yeni yapı Fon adı Grayscale Bitcoin Miners ETF Grayscale AI Compute ETF Odak alanı Bitcoin madenciliği şirketleri Yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama altyapısı Dayanak endeks Indxx Bitcoin Miners Index Indxx High Performance Computing Index

Kripto ve yapay zeka yakınlaşıyor

Grayscale’in kararı, kripto para sektörü ile yapay zeka alanı arasındaki yakınlaşmanın daha görünür hale geldiği bir döneme denk geliyor. Bitcoin madencilik şirketleri giderek daha fazla dijital altyapı sağlayıcısı olarak konumlanırken, yapay zeka şirketleri de artan işlem gücü ihtiyacıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu tablo, özellikle enerji erişimi güçlü ve büyük veri merkezi kapasitesine sahip şirketler için yeni gelir alanları oluşturabilir. Grayscale’in fon dönüşümü de yatırımcı ilgisinin yalnızca kripto üretimine değil, bu üretimden doğan fiziksel ve teknik altyapının farklı kullanım alanlarına yöneldiğini gösteriyor.

Ad değişikliğiyle birlikte fonun dayanak endeksi de yüksek performanslı hesaplama şirketlerine odaklanan yeni bir yapıya geçecek.