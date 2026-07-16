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Grayscale, Bitcoin madenciliği ETF’ini yapay zeka odaklı fona dönüştürecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Grayscale, MNRS kodlu fonunu 15 Eylül 2026 civarında yapay zeka odaklı bir yapıya çevirecek.
  • 📊 Fon, Bitcoin madenciliği şirketleri yerine veri merkezi ve hesaplama altyapısına yönelecek.
  • ⚙️ Riot Platforms ve Marathon Digital, artan talep içinde yapay zeka iş yükleri için kapasite arayışını sürdürüyor.
  • 🧩 Kripto altyapısı ile yapay zeka talebi arasındaki yakınlaşma, $BTC çevresindeki şirketlerin yönünü değiştiriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Grayscale, kripto varlıklara odaklanan yatırım ürünlerinden birinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Grayscale Bitcoin Miners ETF adıyla işlem gören MNRS kodlu fonu, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına yönelen yeni bir yapıyla yeniden konumlandırmayı planlıyor.

İçindekiler
1 Ad ve endeks değişikliği planlanıyor
2 Fonun stratejisi değişiyor
3 Kripto ve yapay zeka yakınlaşıyor

Ad ve endeks değişikliği planlanıyor

Mevcut plana göre Grayscale Bitcoin Miners ETF’nin adının 15 Eylül 2026 civarında Grayscale AI Compute ETF olarak değiştirilmesi bekleniyor. Fonun dayanak endeksi olan Indxx Bitcoin Miners Index de Indxx High Performance Computing Index adını alacak.

Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Son değişiklikle birlikte fonun yatırım çerçevesi de yeniden şekillenecek. Yapı artık ağırlıklı olarak Bitcoin madenciliğiyle bağlantılı şirketleri izlemek yerine, yapay zeka geliştirme sürecini destekleyen veri merkezleri, hesaplama donanımları ve benzeri yüksek performanslı teknoloji altyapılarına odaklanacak.

Fonun yeni yapısında odak, Bitcoin madenciliği şirketlerinden yapay zeka için gerekli veri merkezi ve hesaplama altyapısı sunan işletmelere kayacak.

Fonun stratejisi değişiyor

MNRS, Ocak 2025’te yatırımcılara Bitcoin madenciliği şirketlerine ve daha geniş madencilik ekosistemine erişim sağlamak amacıyla piyasaya sürülmüştü. Fonun portföyünde Marathon Digital, Riot Platforms ve Core Scientific gibi sektörün öne çıkan şirketleri yer aldı.

Yeni strateji, bazı Bitcoin madencilerinin kripto para faaliyetlerinin ötesine geçme arayışıyla da örtüşüyor. Bu şirketlerin bir bölümü, büyük ölçekli veri merkezleri, enerji altyapısı ve özel ekipman erişimi gibi mevcut avantajlarını kullanarak yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına açılmaya çalışıyor.

Riot Platforms ve Marathon Digital gibi şirketler, veri merkezi kaynaklarına yönelik talebin artmasıyla birlikte yapay zeka iş yükleri için hesaplama kapasitesi sunma seçeneklerini değerlendirdi. Bu yönelim, madencilik şirketlerinin yalnızca kripto odaklı yapılar olmaktan çıkıp daha geniş bir dijital altyapı sağlayıcısına dönüşebileceğine işaret ediyor.

BaşlıkEski yapıYeni yapı
Fon adıGrayscale Bitcoin Miners ETFGrayscale AI Compute ETF
Odak alanıBitcoin madenciliği şirketleriYapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama altyapısı
Dayanak endeksIndxx Bitcoin Miners IndexIndxx High Performance Computing Index

Kripto ve yapay zeka yakınlaşıyor

Grayscale’in kararı, kripto para sektörü ile yapay zeka alanı arasındaki yakınlaşmanın daha görünür hale geldiği bir döneme denk geliyor. Bitcoin madencilik şirketleri giderek daha fazla dijital altyapı sağlayıcısı olarak konumlanırken, yapay zeka şirketleri de artan işlem gücü ihtiyacıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu tablo, özellikle enerji erişimi güçlü ve büyük veri merkezi kapasitesine sahip şirketler için yeni gelir alanları oluşturabilir. Grayscale’in fon dönüşümü de yatırımcı ilgisinin yalnızca kripto üretimine değil, bu üretimden doğan fiziksel ve teknik altyapının farklı kullanım alanlarına yöneldiğini gösteriyor.

Ad değişikliğiyle birlikte fonun dayanak endeksi de yüksek performanslı hesaplama şirketlerine odaklanan yeni bir yapıya geçecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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