Cathie Wood, stabilcoin pazarında USDT ve USDC’nin liderliğini ağ etkisinin koruduğunu savunuyor

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, stabilcoin pazarında yerleşik ihraççıların üstünlüğünü koruyacağı görüşünü dile getirdi. Wood’a göre Tether’ın USDT’si ile Circle’ın USDC’si, güçlü ağ etkisi sayesinde yeni rakiplerin önüne geçmeye devam ediyor.

ARK Invest’in değerlendirmesi

Wood, stabilcoinlerin yalnızca dijital varlık değil, aynı zamanda birer parasal ağ gibi çalıştığını söyledi. Kullanım arttıkça bu ağların değerinin de yükseldiğini vurgulayan Wood, güven unsuru, teminat yapısı ve finansal platformlarla kurulan entegrasyonların USDT ile USDC’yi pazarın merkezine taşıdığını belirtti.

Cathie Wood, stabilcoinlerin benimsenme arttıkça güçlenen parasal ağlar haline geldiğini, bu nedenle USDT ile USDC’nin pazardaki konumunun yeni ihraççılar karşısında kolay kolay sarsılmayacağını vurguluyor.

ARK Invest’te dijital varlıklardan sorumlu yönetici Lorenzo Valente’nin araştırmasına da işaret eden Wood, son dönemde artan rekabete rağmen yeni stabilcoinlerin mevcut liderleri geride bırakmasının düşük ihtimal taşıdığını aktardı. Kuruma göre her yeni kullanıcı, şirket ve finansal platform entegrasyonu, bu varlıkların ağ etkisini daha da güçlendiriyor.

Bu tablo, USDT ve USDC’ye işlem, ödeme ve merkeziyetsiz finans alanlarında belirgin bir avantaj sağlıyor. Geniş kabul görmeleri ve yüksek likiditeye sahip olmaları, pazara yeni giren oyuncular için daha yüksek bir eşik oluşturuyor.

Yeni girişimler ve artan rekabet

Küresel stabilcoin pazarının büyüklüğü yaklaşık 308 milyar dolara yaklaşırken, hem kripto odaklı şirketler hem de geleneksel finans kuruluşları bu alandaki rekabeti artırıyor. Son dönemde özellikle kurumsal kullanıma odaklanan yeni projeler öne çıkmaya başladı.

Bu girişimlerden biri olan Open Standard, Stripe’ın bünyesindeki Bridge’in kurucu ortağı Zach Abrams liderliğinde Open USD’yi piyasaya sundu. Open Standard, farklı şirketlerin ortak hareket ettiği bir konsorsiyum yapısı olarak konumlanıyor.

Mini sözlük: Konsorsiyum, birden fazla şirketin belirli bir hedef için oluşturduğu ortak yapı anlamına gelir. Stabilcoin ihracı tarafında bu model, yönetişim ve gelir paylaşımını tek bir şirket yerine daha geniş bir katılımcı grubuna dağıtmayı amaçlar.

Open USD girişimi, ihraç ve geri ödeme ücretlerini kaldırarak, rezerv gelirinin büyük bölümünü katılımcılarla paylaşmayı ve bağımsız bir yönetişim modeliyle çalışmayı hedefliyor.

Projeye 140’tan fazla şirketin destek verdiği açıklandı. Girişim, ihraç ve geri ödeme ücretlerini kaldırmayı, rezerv gelirinin önemli bölümünü katılımcılarla paylaşmayı ve bağımsız bir yönetişim modeli altında faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Ancak daha sonra Samsung Electronics, Shinhan Financial Group ve Güney Kore’den bazı şirketler, destekçi listesinde yer almalarına rağmen konsorsiyuma resmi olarak katılmayı kabul etmediklerini duyurdu. Bu gelişme, yeni stabilcoin projelerinde kurumsal desteğin niteliğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Pazardaki denge korunuyor

Ödeme şirketleri ile finans kuruluşları, blokzincir tabanlı mutabakat sistemlerine yatırımlarını artırdıkça stabilcoin sektörü hızlı biçimde genişliyor. Yeni ihraççılar ortaklıklar, satın almalar ve altyapı projeleri üzerinden pazara giriş yapmaya çalışıyor.

Buna karşın ARK Invest’in değerlendirmesi, büyük kullanıcı tabanı, derin likidite ve kripto ekosistemine yayılmış geniş entegrasyon ağı nedeniyle yerleşik stabilcoinlerin liderliğini koruyabileceğine işaret ediyor. Kuruma göre bu unsurlar, ağ etkisini daha da güçlendirerek yeni rakiplerin pazar payı kazanmasını zorlaştırıyor.