Strategy, Bitcoin yükselmese bile temettü yükümlülüklerini 30 yıl karşılayabileceğini açıkladı

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, yatırımcıların şirketin borç yükümlülüklerinin dayanıklılığını anlık olarak hesaplayabilmesi için etkileşimli bir kredi modeli yayımladı. Açıklama, şirketin dolar likiditesi sağlamak ve imtiyazlı hisse ödemelerini karşılamak amacıyla 3.588 BTC’yi 216 milyon dolar karşılığında sattığını resmen doğrulamasından iki gün sonra geldi. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir kurumsal yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Kredi modeli Wall Street tartışmalarının ardından geldi

Yeni simülatör, Wall Street’te Strategy’nin iş modeline yönelik yeniden gündeme gelen risk tartışmalarına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor. Model, analistlere Bitcoin’de güçlü bir yükseliş yaşanmasa bile şirketin yükümlülüklerini ne kadar süre taşıyabileceğini sayısal olarak göstermeyi amaçlıyor.

Şirketin yaklaşımı, rezervlerden kontrollü nakde dönüşümün acil bir kaynak arayışından çok, dijital kredi sermayesi çerçevesi olarak tanımlanan daha geniş bir sermaye mimarisinin parçası olduğu mesajını veriyor.

Strategy’nin yayımladığı model, Bitcoin büyümesinin tamamen durduğu bir senaryoda bile şirketin temettü ve kupon yükümlülüklerini hangi sınırlar içinde karşılayabileceğini görünür hale getiriyor.

30 yıllık ödeme tamponu öne çıktı

Simülatörde yer alan temel veriler, sermaye yapısının mevcut dayanıklılık sınırlarını açık biçimde ortaya koydu. Buna göre Bitcoin’in büyümesinin tamamen durduğu bir senaryoda bile, 52,87 milyar dolar değerindeki kripto rezervleri ile 2,55 milyar dolarlık dolar rezervi, temettü yükümlülüklerinin tam 30 yıl boyunca kesintisiz karşılanmasına imkan tanıyor.

Bir diğer dikkat çekici gösterge ise yıllık başa baş getiri oranı oldu. BTC Breakeven ARR metriğine göre şirketin tüm kupon ve temettü ödemelerini yeni sermaye artırımı yapmadan sürdürebilmesi için Bitcoin’in agresif bir ralli yapması gerekmiyor. Ortalama yıllık %3,33’lük artış, bu yükümlülüklerin dengede kalması için yeterli görülüyor.

Gösterge Veri BTC satışı 3.588 BTC Satış değeri 216 milyon dolar Kripto rezervi 52,87 milyar dolar USD rezervi 2,55 milyar dolar Ödeme tamponu 30 yıl Başa baş yıllık artış %3,33

Borç yükümlülükleri ve yeni araçlar

Strategy’nin dönüştürülebilir tahvillerden kaynaklanan 6,714 milyar dolarlık, imtiyazlı hisselerden kaynaklanan ise 15,464 milyar dolarlık yükümlülüğü bulunuyor. Toplam 22,178 milyar dolara ulaşan bu borçların karşısında, şirketin varlık karşılama göstergesi olan BTC Rating 2,7 kat seviyesinde yer alıyor.

Michael Saylor’ın uzun süredir izlediği çizgi, tavizsiz Bitcoin birikimine dayanıyordu. Ancak STRC borç aracının devreye girmesiyle yapı değişti. Temmuz itibarıyla STRC hisselerinin hacim ağırlıklı ortalama piyasa fiyatı 100 dolarlık nominal değerin altına indi. Bunun ardından şirket, piyasa fiyatını korumak için temettü oranını %12,00’ye yükseltti.

Şirket, yüksek temettü oranlarının düzenli fiat nakit girişi gerektirdiğini kabul ederken, bu nedenle yönetim kurulunun onayladığı 1,25 milyar dolara kadar BTC’den nakde dönüşüm programını kullandı.

Bu yapı, pasif elde tutma yaklaşımından daha esnek bir varlık yönetimine geçildiğine işaret ediyor. Strategy’nin yayımladığı etkileşimli model, risk değerlendirmesinde geleneksel derecelendirme kuruluşlarının etkisini sınırlamayı ve kripto piyasasının sürekli yükselmediği koşullarda borç sürdürülebilirliğinin matematiğini yatırımcılara daha şeffaf biçimde göstermeyi hedefliyor.