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Kripto Para

ABD’li savcılar, Goliath Ventures yöneticisinin en az $250 milyon zarara yol açan kripto dolandırıcılığını kabul ettiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'li savcılar, Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado'nun en az $250 milyon zarara yol açan kripto dolandırıcılığını kabul ettiğini açıkladı.
  • 📉 Savcılara göre yatırımcılar Goliath'a en az $400 milyon aktardı ve paranın büyük bölümü lüks harcamalara yöneldi.
  • 🏠 Delgado, sekiz gayrimenkul, 11 araç ve çok sayıda lüks eşyayı devlete bırakmayı kabul etti.
  • ⚖️ Soruşturma büyürken, yatırımcıların yalnızca yaklaşık $1,5 milyonu Uniswap'a ulaştı ve dava ABD bankacılık tarafına da uzandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de faaliyet gösteren Goliath Ventures’ın başkanı ve CEO’su Christopher Alexander Delgado, kripto varlıklar üzerinden yürütülen geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasında suçunu kabul etti. Florida Orta Bölgesi ABD Savcılığı, 34 yaşındaki Delgado’nun elektronik dolandırıcılık, bu suça yönelik komplo ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Soruşturmanın kapsamı genişledi
2 Müsadere listesinde evler, araçlar ve mücevherler yer aldı
3 Dava JPMorgan Chase’e de uzandı

Soruşturmanın kapsamı genişledi

Savcılara göre Delgado ve birlikte hareket eden kişiler, en az Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında Goliath Ventures’ı, önceki adıyla Gen Z Venture Firm’i, yeni yatırımcılardan para toplayıp eski yatırımcılara ödeme yapılan bir yapı olarak kullandı. Yatırımcılara, kripto para likidite havuzlarından her ay getiri elde edileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulduğu kaydedildi.

ABD Savcısı Gregory W. Kehoe, Delgado’nun yatırımcıları para yatırmaya ikna etmek için yanıltıcı bilgiler sunduğunu ve elde ettiği geliri gösterişli yaşamı için harcadığını söyledi.

İddianameye göre toplanan fonlar anlamlı biçimde yatırıma yönlendirilmedi. Bunun yerine yeni gelen paranın bir bölümü daha önce sisteme giren kişilere aktarıldı, kalan kısmı ise lüks harcamalar, gösterişli organizasyonlar, tatil masrafları ve kişisel tüketim için kullanıldı.

Mini sözlük: Likidite havuzu, merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanıcıların alım satım işlemlerine kaynak sağlamak için varlık yatırdığı havuzu ifade eder. Bu yapı, normal koşullarda zincir üstü işlemlerle izlenebilir ve gerçek kullanım verileriyle doğrulanabilir.

Müsadere listesinde evler, araçlar ve mücevherler yer aldı

Mahkeme belgelerine göre Delgado, mağdurlardan gelen parayla değeri 1,15 milyon dolar ile 8,5 milyon dolar arasında değişen en az altı konut satın aldı. Ayrıca lüks otomobiller, çok sayıda saat, çanta ve özel tasarım mücevher de bu harcamalar arasında yer aldı.

KalemAçıklama
Yatırımcı ödemeleriEn az $400 milyon
Kabul edilen zararEn az $250 milyon
KonutlarEn az 6 adet, $1,15 milyon ile $8,5 milyon arası

Delgado, sekiz gayrimenkul, 11 araç, 30 saat, 50’den fazla lüks çanta ve cüzdan ile en az 29 mücevher parçasını devlete bırakmayı kabul etti. El konulan banka hesapları ve kripto hesapları da bu kapsama dahil edildi.

Sivil müsadere sürecinde yatırımcıların Goliath’a en az $400 milyon aktardığı belirlendi; Delgado ise en az $250 milyon zarara neden olduğunu kabul etti.

Dava JPMorgan Chase’e de uzandı

Soruşturma yalnızca ceza davasıyla sınırlı kalmadı. Mart ayında bir mağdur, JPMorgan Chase’e karşı federal mahkemede dava açtı. Şikayette banka, Goliath Ventures’ın hesap faaliyetlerini durdurmayarak müşteri tanıma yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlandı. JPMorgan Chase, ABD’nin en büyük bankası olarak biliniyor.

Soruşturmacılar, yatırımcı parasının yalnızca yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bölümünün merkeziyetsiz borsa Uniswap‘a ulaştığını tespit etti. Uniswap, kullanıcıların aracı kurum olmadan token takası yapabildiği merkeziyetsiz bir işlem protokolü olarak öne çıkıyor.

Delgado’nun cezası 8 Ekim’de açıklanacak. Her bir elektronik dolandırıcılık suçlaması için 20 yıla kadar, kara para aklama suçlaması için ise 10 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor. Dosya, IRS Criminal Investigation ve Homeland Security Investigations tarafından incelendi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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