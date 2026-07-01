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BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin haziranda %20 geriledi! Aylık grafikte görülen sinyal neden endişe yaratıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin haziranda %20 düşerek 60.000 doların altına indi.
  • 📉 Aylık grafikte görülen Marubozu yapısı, $BTC’de satış baskısının ay boyunca güçlü kaldığını gösterdi.
  • 🧭 Bazı analistler olası dip bölgesi için 48.000 ile 55.000 dolar aralığını izliyor.
  • 📌 Haziran 2022’den bu yana en zayıf aylık performans, teknik görünümdeki baskıyı öne çıkardı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin haziran ayında yaklaşık %20 değer kaybederek 60.000 doların altına indi. Böylece en büyük kripto para, Haziran 2022’den bu yana en zayıf aylık performansını kaydetti. Fiyat yazım sırasında 58.600 dolar civarında işlem gördü.

İçindekiler
1 Aylık mumda dikkat çeken görünüm
2 Gölgesiz yapı ne anlatıyor?
3 Analistlerin izlediği aralık

Aylık mumda dikkat çeken görünüm

Piyasadaki baskının boyutu, yalnızca aylık düşüş oranıyla sınırlı kalmadı. Haziran ayına ait aylık mum, neredeyse gölgesiz büyük bir kırmızı gövde oluşturdu. Bu görünüm, ay boyunca satıcıların belirgin biçimde üstün kaldığına işaret etti.

Aylık mum grafikleri, belirli bir dönemde açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatı tek bir yapıda topluyor. Mum gövdesi açılış ile kapanış arasındaki farkı gösterirken, üst ve alt gölgeler fiyatın dönem içinde iki yönde ne kadar hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Haziran ayındaki mum yapısı, fiyatın ay başındaki açılıştan ay sonundaki kapanışa kadar neredeyse kesintisiz biçimde aşağı yönlü ilerlediğini gösterdi; belirgin bir toparlanma ya da yukarı tepki görülmedi.

Gölgesiz yapı ne anlatıyor?

Normal koşullarda sert düşüş yaşanan aylarda bile kısa süreli tepki alımları veya dalgalanmalar grafikte iz bırakır. Haziran verisinde ise bu izlerin son derece sınırlı kalması, satış baskısının sürekliliğini daha görünür hale getirdi. Ayın son günündeki fiyatın, aynı ayın en düşük seviyesine denk gelmesi de bu tabloyu güçlendirdi.

Teknik analizde bu tür mum yapısı Marubozu olarak adlandırılıyor. Japon mum grafikleri terminolojisinden gelen bu kavram, gölgesi olmayan ya da çok sınırlı kalan mumları ifade ediyor.

Mini sözlük: Marubozu, açılış ve kapanış arasında tek yönlü, güçlü fiyat hareketini gösteren mum formasyonudur. Üst ve alt gölgenin yok denecek kadar az olması, ilgili dönemde karşı yönlü tepkinin zayıf kaldığını anlatır.

Analistlerin izlediği aralık

Bu formasyonun aylık grafikte ortaya çıkması, piyasa duyarlılığında belirgin bir zayıflığa işaret ediyor. Son dönemde değerlendirme yapan bazı analistler de geri çekilmenin derinleşebileceğini ve olası dip bölgesinin 48.000 dolar ile 55.000 dolar aralığında oluşabileceğini savunuyor.

Aylık ölçekte bu kadar tek yönlü bir satış dönemi nadir görülüyor. Bu nedenle teknik görünüm, yalnızca hazirandaki %20’lik kayıptan daha güçlü bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Boğa beklentisini koruyan yatırımcılar açısından kısa vadede daha zorlu bir tablo öne çıkıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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